No se puede llorar por un solo ojo

Segundo, el paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, uno de los peores depredadores sexuales que violó a más de 200 niñas, ahora será gestor de paz. ¿Qué paz pretendemos construir si no respetamos a quienes han sufrido la guerra? No podemos olvidar que paz no significa ignorar o borrar los crímenes de quienes deben responder a las víctimas y a la justicia; paz es construir una reconciliación que no traicione su dolor.