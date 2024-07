Nuestro bachillerato en los 80′s

Aprendimos y estudiamos sin la ayuda de smartphones, internet o ChatGPT. ¡Increíble pero cierto! Las respuestas a las preguntas de nuestras tareas escolares no estaban en una pantalla, sino que las encontrábamos en enciclopedias como la Salvat o la Británica. Nuestros aliados en el aprendizaje eran análogos, pero efectivos: el diccionario Larousse para aclarar dudas de lenguaje, el Álgebra de Baldor con sus miles de ejercicios matemáticos, y las calculadoras de Texas Instruments o Casio, que despertaban admiración entre los amantes de los números. Y cómo olvidar las prácticas de mecanografía en máquinas de escribir, con el ritmo acelerado de los dictados y el arte de corregir errores con el rodillo para no repetir una página entera, que nos preparaban para un mundo aun sin Ctrl+Z.

Cada mañana, el reloj se convertía en nuestro enemigo cuando suplicábamos por “cinco minuticos más” de sueño antes de levantarnos. Sin embargo, ese mismo reloj, al marcar la hora del timbre de salida, se transformaba en nuestro mejor aliado al anunciar el final de la jornada escolar y la llegada de las tardes libres, en las que desafiábamos nuestras habilidades en torneos de “Missile command” o “Space invaders” en el Atari. La música de aquellos años completaba la atmósfera: Madonna, Michael Jackson y la inolvidable “Wake me up before you go-go” de George Michael animaban nuestras partidas mientras presumíamos de la miniteca del fin de semana anterior.