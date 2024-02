Nuevo asalto al Palacio de Justicia, ¿Petro dio la orden?

El 8 de febrero del 2024 será recordado como uno de los días más oscuros de la democracia de nuestro país después del 6 y 7 de noviembre de 1985- días del asalto al Palacio de Justicia por parte de los terroristas del M-19, grupo guerrillero al que el hoy presidente perteneció-, donde una turba violenta incitada por el presidente Petro y el Pacto Histórico secuestró y asedió dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El tachar a los honorables magistrados de la corte de cómplices del narcotráfico y de las mafias para deslegitimar a la justicia es un acto maquiavélico de dictadores. Este es el comienzo de la debacle de la democracia, del Estado de Derecho, la institucionalidad y el hundimiento de nuestra Constitución. ¿Qué viene después? ¿La toma del Congreso cuando no le aprueben sus nefastas reformas?

La turba violenta no se plantó frente al Palacio de Justicia y secuestró por 7 horas a los magistrados porque no tenían nada que hacer (hasta carpas tenían armadas), es que recibieron órdenes explícitas. Salió por todas las redes sociales la convocatoria sobre el plantón y hasta un video donde se ve al exguerrillero del M-19 y hoy concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, invitando a varias personas a plantarse frente al Palacio de Justicia a las 08:30 AM de ese día con el de presionar a los magistrados para que elijan fiscal y hasta en tono amenazante dice lo siguiente: “Y a los señores de la corte, que los respetamos, les estamos diciendo aquí que esta situación de tensión institucional de choque de trenes en Colombia se resuelve democráticamente si ustedes el ocho toman la decisión de escoger de una terna de mujeres todas poderosas, respetables y profundamente transparentes un nombre que la serenidad a la sociedad colombiana.” ¿Qué quiso decir el exguerrillero Cuesta Novoa con que esto se “resuelve democráticamente”? ¿La orden era quemar de nuevo el Palacio de Justicia? ¿Iban a fusilar a los magistrados?