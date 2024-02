ONU, CIDH y Petro, hipócritas de primera

Qué mamera, hay que decirlo así, volver a escribir del presidente Gustavo Petro. Pero es que su descaro frente a la verdad y a los hechos comprobables es tan evidente que toca ponerlo de presente, así no sirva de nada. Petro no va a cambiar y hasta el último día de su gobierno, después importará cinco, va a seguir mintiendo una y otra vez para justificar su ego, que es lo único que le importa.

No sabemos, o claro que sí sabemos, pero no importa, si vio o no los videos o si leyó o escuchó los comunicados de los magistrados. Lo cierto es que desechó olímpicamente lo que toda Colombia había visto y estaba sintiendo. “No pasó nada”, dijo con una frescura aterradora. Una declaración tan baja, tan desconectada de la decencia y el decoro como la de “yo no lo crie”.