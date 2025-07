Parte 2 – Absolución en Cadena y NO determinación en Cadena

Las pruebas objetivas demuestran que Cadena buscaba verificar la información que había recibido, no comprar conciencias. Así lo señaló el propio Monsalve, quien declaró expresamente que no recibió ofrecimiento alguno por parte de Diego Cadena. En igual sentido se pronunció el abogado Romero. Y si eso no bastara, el contenido del reloj grabadora —aun cuando se trata de una grabación editada y, por tanto, prueba ilícita— no registra referencia alguna a sobornos, pagos o contraprestaciones a cambio de la declaración.