Paseo sindical a Cuba a alabar a Fidel

Pero cuando se trata de un evento de quienes ondean el trapo que luce una hoz y un martillo sobre el fondo rojo por los ríos de sangre que derramaron Mao o Stalin en sus campañas de exterminio, el mundo voltea la cabeza como si su barbarie no mereciese idéntico repudio.

Aunque se haya impuesto la narrativa de la ultraizquierda, resulta inaceptable que un gobierno regional de una nación democrática no tenga camino distinto a mandar a varios de sus sindicalistas a capacitarse en el seno de una férrea tiranía.

La guinda del pastel lo pone la vacuna que pagará cada participante para que les otorguen un diploma y un certificado de, supongo, aprendices de tiranos: 400 dólares americanos, la moneda que acapara la cúpula del Partido Comunista para adquirir productos del mundo capitalista. Y no son los 71 millones solicitados lo más relevante en este caso, aunque fuese un despilfarro. Sino el hecho de tener que respaldar, con la sola presencia de una delegación sindical, a un régimen tiránico en Latinoamérica y no contar con las herramientas para impedirlo.

La gobernación tendrá que aprobar el desembolso final en Consejo de Gobierno, el trámite habitual. Lo absurdo es que, de los nueve sindicalistas apuntados al paseo, cuatro pertenecen al selecto grupo de “trabajadores oficiales”, un poco menos de medio centenar de empleados que cuentan con unas gabelas imposibles de cortar. Le guste o no a la gobernación, tendrá que pagarles los 140 dólares diarios de viáticos que tienen como un derecho sagrado cuando viajan al exterior, así como los tiquetes para el homenaje al dictador.

Al resto podrán negarles parte de las pretensiones económicas, por ser simples empleados públicos, no integrantes de esa oligarquía sindical.

Por supuesto que comenzaron a contraatacar con la vieja estrategia de victimizarse y clamar que los ponen en peligro porque se hizo público el paseo. Será que querían mantenerlo en secreto, al más puro estilo castrista. Veremos en qué termina todo, pero anticipo que no se quedarán con esa espinita. En abril arranca la discusión del convenio colectivo y estarán desenterrando el hacha de guerra. Veremos.

NOTA: Pareciera que el único partido con visión política es Cambio Radical, que anunció que no votará en contra de la consulta. Emplear más de medio billón de pesos para la precampaña electoral de Petro, en momentos en que el ministro saliente de Hacienda admite que no hay plata para costear subsidios a la energía ni a nada, que no pagan medicamentos y dejan botados a estudiantes del Icetex, entre otros, sería una aberración.