Petraña constituyente

Por falacias entendemos tradicionalmente los argumentos que tienen como objetivo persuadir psicológicamente al público o auditorio, pero que luego de un análisis más detallado se revela cómo estos argumentos resultan incorrectos desde el punto de vista lógico. La narrativa del poder constituyente del presidente Petro no es inédita, por el contrario, la ha venido labrando desde que develó su intención reeleccionista y que su visión de “cambio” permaneciera a perpetuidad.

El escenario ahora propuesto ya no admite equívocos. El cambio del ministro del Interior es el primer paso para darle forma y contenido a la iniciativa de una constituyente. Transcendió que el ahora exministro Velasco no estuvo de acuerdo con la idea de una constituyente, por lo que el presidente “corrigió” el error nombrando a quien sorpresivamente cambió de idea y de ideología, seguramente motivado por el cambio de nominador.

Ahora bien, las nueve razones esgrimidas por el presidente no dejan de estar cargadas de ambigüedad e indeterminación, estas no tienen objetivo distinto que generar incertidumbre y crear un ambiente de desazón y “deuda” no saldada por el texto constitucional de 1991, lo anterior, utilizando un argumento de apelación al pueblo, o argumentum ad populum, el cual está caracterizado por pretender movilizar el entusiasmo masivo o los sentimientos populares, con el objeto de ganar asentimiento para su conclusión.