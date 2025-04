Petro, China, TEMU y visas: peligro inminente

¡Pero se benefician millones que pueden comprar barato!, alegan los que no ven las otras partes de la ecuación. La primera es que China es un competidor desleal, pues sus empresas están todas apalancadas por el Estado y no es una economía abierta. Allá no hay derechos laborales, ambientales o sindicatos libres. El Gobierno es dueño de todo a través de distintos mecanismos y solo entra o compra lo que necesita. Nadie puede competir libremente en China si ellos no lo permiten. Es decir, China juega con sus reglas y le importa cero cumplir las de los demás. La segunda es que esa desventaja ilegal va a quebrar a medianos, pequeños e incluso a los grandes empresarios, dispara el desempleo y genera una pérdida de riqueza inmensa.