Petro gobierna para el espejo

Gustavo Petro no gobierna para los colombianos. Gobierna para su ego, para su relato, para la épica que ha construido sobre sí mismo. Una narrativa en la que él es el gran salvador, el vengador de los oprimidos, y su espejo le repite cada mañana que es excepcional, inteligente y hermoso. Pero a la hora de trabajar, de entregar resultados reales y tangibles, nada. Petro nos deja en el peor de los escenarios. Me explico.

También quiere emular a Perón: el supuesto redentor de los desposeídos. Pero Perón, al menos, dejó hospitales, centros de salud, sanatorios, escuelas, y creó un sistema de protección social que perduró. Petro no levanta nada. Solo discurso. Solo polarización.

Esta semana, El Espectador –medio que no es precisamente opositor– fue contundente: “El presidente Petro muestra su verdadero rostro”. Un presidente que, a falta de resultados, decide incendiar. Que, en lugar de gobernar, sabotea su propio presupuesto. Que insinúa que las elecciones de 2026 podrían ser un fraude, como si ya estuviera preparando el terreno para desconocerlas. ¿No es eso gravísimo?

¿Y mientras tanto? Las EPS colapsan. La inseguridad se desborda. La inversión huye. La relación con aliados históricos como Estados Unidos se deteriora. ¿Dónde está la agenda del día a día? ¿Dónde están las obras, los avances, las mejoras tangibles? En ninguna parte. Porque Petro no cree en lo tangible. Cree en lo simbólico. En lo épico. En la batalla constante.

Gobernar no es hacer titulares. Es resolver. Pero en este relato, Petro convierte cada palabra en una trinchera. Sus frases delirantes –que ya generan más titulares que cualquier reforma real– reflejan a un presidente atrapado en su propio reflejo. Con él, el país es secundario. Lo importante es él. Siempre él.

Colombia necesita un presidente que gobierne con cabeza fría, que entienda que liderar no es gritar más fuerte, sino construir más sólido. Un presidente que se levante a trabajar, no a tuitear. Un líder que respete las instituciones, no que las convierta en chivos expiatorios de su propia incompetencia.