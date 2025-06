Petro no se respeta a sí mismo

Supe en su día de la embarazosa situación que vivieron con el presidente en La Guajira. La que relata Álvaro Leyva con descarnada sinceridad. No lo publiqué por lo escabroso de la información y por respeto a la audiencia, no a Petro, al que muchos dejamos hace rato de respetar. Si no se respeta a sí mismo, ni al país, ni a sus funcionarios cercanos, ni a sus ministros, ni a su familia, ni a los invitados a una cumbre internacional de la que es el anfitrión, no puede su gente exigir que lo respetemos.