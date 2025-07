Petro pudo ser y ya no hay esperanza

Pero Gustavo Petro no se formó para aunar voluntades ni para convencer a opositores con argumentos rigurosos, expuestos con la mano tendida, de manera pacífica. Tampoco posee carisma ni cualidades de estadista, ni siquiera la humildad para aceptar sus lagunas intelectuales y comprender que existen otras verdades diferentes a la suya.

Al mismo tiempo, sería el mascarón de proa del combate contra las dictaduras de los países hermanos. Denunciaría los crímenes del castrismo, chavismo y sandinismo, y acogería a los valientes opositores que deben exiliarse para que no los encarcelen ni maten.

Pero solo tiene ojos para rechazar la arremetida militar de Netanyahu, que ha sobrepasado todo lo razonable. A diferencia de Petro, una parte de la sociedad, que no piensa con las vísceras, considera que una nación tiene derecho a defenderse de sus enemigos, máxime si su única misión consiste en desaparecerla de la faz de la Tierra.

Esa posición, sin embargo, no avala que uno de los mejores Ejércitos del mundo alegue que reducir ciudades a escombros, matar a más de 50.000 ciudadanos y desplazar a toda la población, sean fórmulas legítimas para alcanzar sus objetivos militares, y pretenda que aceptemos como daños colaterales tal cúmulo de horrores.

No tengo duda de que los propios israelíes someterán a juicio a Netanyahu por su barbarie y negligencia. No solo por no haber evitado el sanguinario ataque terrorista inicial, sino, también, por liderar una larga guerra sin siquiera liberar vivos a todos los secuestrados ni contar con un plan viable para el día después. Por supuesto que Petro ni siquiera hace esa valoración, solo lanza improperios contra Israel y medio mundo, creyéndose el pacificador universal.