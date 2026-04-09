Pitufilandia

El ejercicio del poder público en los Estados modernos suele estructurarse sobre lineamientos estratégicos sólidos, orientados por criterios técnicos, planificación rigurosa y una definición clara de prioridades, con el propósito de garantizar resultados eficientes en la gestión gubernamental. No obstante, en el caso colombiano, el actual gobierno ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la improvisación administrativa y la adopción de decisiones permeadas por intereses particulares.

De manera lamentable, se ha vuelto recurrente observar prácticas de direccionamiento estatal que carecen de sustento técnico, donde las decisiones parecen responder más a impulsos emocionales que a evaluaciones objetivas y verificables. En este escenario, principios fundamentales como la transparencia y la responsabilidad pública han sido progresivamente relegados, a pesar de haber constituido ejes centrales del discurso político que permitió el acceso al poder del actual presidente. Ello ha derivado en una exposición constante a actuaciones que se apartan de los estándares de legalidad, razonabilidad y coherencia institucional.

Recientemente, la opinión pública ha sido nuevamente impactada por un escándalo de gran magnitud, relacionado con la presunta cercanía de Diego Marín, conocido como “papá pitufo”, con figuras de alto nivel del Gobierno Petro, comprometiendo la credibilidad institucional, al tiempo que profundiza la percepción de opacidad en el ejercicio del poder.

Lo anterior incrementa sustancialmente la incertidumbre de los ciudadanos que depositaron su confianza electoral en el actual gobierno, el cual expuso en sus apariciones públicas el compromiso explícito de erradicar prácticas corruptas y distanciarse de los escándalos políticos tradicionales. Sin embargo, los hechos evidenciados hasta la fecha reflejan una contradicción significativa entre el discurso programático y la realidad de la gestión pública.

En este contexto, resulta pertinente mencionar diversos episodios que han suscitado cuestionamientos sobre la integridad del ejecutivo, tales como la vinculación de familiares del círculo presidencial y altos funcionarios en listados de control internacional —Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT–, la presunta infiltración de alias “Calarcá” a los organismos de inteligencia, así como la descertificación en materia de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Resulta particularmente preocupante que, mientras el país enfrenta un deterioro evidente en indicadores clave como la seguridad —con el aumento de acciones de grupos armados en varias regiones— y una crisis creciente en el sistema de salud, que hoy tiene a millones de colombianos en incertidumbre frente a la atención médica, el gobierno parezca concentrado en la contención de los efectos reputacionales de sus escándalos más que en la implementación de soluciones estructurales. Esta desconexión entre las prioridades gubernamentales y las necesidades reales de la población no solo compromete los principios de eficacia, eficiencia y buen gobierno, sino que confirma una preocupante deriva hacia la improvisación y la banalización de lo público. Esta no es la transformación prometida, sino la consolidación de un desgobierno que trivializa lo serio y normaliza lo inaceptable, llevando al país de la esperanza al desconcierto, cada vez más cerca de esa caricatura institucional que hoy muchos identifican como Pitufilandia.

En consecuencia, se impone la necesidad de restablecer con carácter urgente los principios de legalidad, transparencia y control institucional como ejes rectores de la función pública. La legitimidad del poder no solo se sustenta en el origen democrático, sino en la coherencia entre el discurso y las actuaciones.

El panorama es claro. Colombia no puede seguir atrapada en la improvisación ni en la normalización del escándalo como forma de gobierno. Se hace necesario intensificar el control ciudadano y respaldar sin titubeos a los organismos de control, no solo para vigilar el poder, sino para evitar que el país siga desdibujando su institucionalidad. Porque cuando un gobierno pierde el rumbo, no solo fracasa una administración: se pone en riesgo la esencia misma de la República. Y Colombia no puede resignarse a pasar de ser una democracia respetada a convertirse en una caricatura de sí misma.