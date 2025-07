¿Por qué si los embalses están llenos el precio de la energía no baja?

Cada vez que los embalses en Colombia se llenan tras una temporada de lluvias intensas, muchos ciudadanos formulan una pregunta que parece obvia: ¿por qué la tarifa de energía no baja? En un país con desigualdades profundas, donde el costo del kilovatio impacta de manera directa el bolsillo, no es extraño que algunos atribuyan esa contradicción a corrupción o a ganancias excesivas de las empresas generadoras. Pero el sistema eléctrico nacional tiene fundamentos técnicos que, si se desconocen, conducen a diagnósticos equivocados.

En Colombia, aproximadamente el 70 % de la electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas. Esta alta dependencia del agua nos convierte en una de las matrices eléctricas con menores emisiones del continente, pero también en una de las más vulnerables al clima. Los embalses no funcionan como tanques que se pueden vaciar sin consecuencias. Su operación está sujeta a una lógica de seguridad energética: deben garantizar el suministro no solo hoy, sino durante los próximos meses, especialmente en temporadas secas o bajo fenómenos como El Niño.

Cuando los embalses alcanzan altos niveles, el operador del sistema (XM) no puede simplemente permitir que se genere toda el agua acumulada. Una parte importante debe reservarse para cubrir el consumo futuro, bajo escenarios críticos. Esta gestión preventiva, que asegura el suministro en momentos de escasez, no tiene un impacto inmediato en la reducción del precio, porque su objetivo no es generar abundancia momentánea, sino estabilidad sostenida.