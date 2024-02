Presidente, hay que aprender las lecciones del pasado

Para el presidente no solo no le cabía ninguna responsabilidad, sino que nada pasó.

¡Pero sí que pasó! Aunque se niegue a reconocerlo, el presidente Petro alentó una movilización masiva que no le salió para nada bien. No solo porque no tuvo nada de masivo su llamado a las calles, sino porque su insistencia en que nada ocurrió lo hizo ver como un presidente desconectado de la realidad nacional, sordo ante la crítica y ensimismado en su propio ego.