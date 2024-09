Presidente: lo invito a gobernar

Gustavo Petro es misógino. De eso no hay duda. El que el Presidente haga anuncios desatinados e inapropiados es usual, y a estas alturas está claro que para el no es importante el país sino el poder. Hará cualquier cosa por mantenerlo, por eso uno de sus objetivos principales es desacreditar a la prensa, comparando incluso a las periodistas de Colombia con las protagonistas de una novela, que se llama “Las Muñecas de la Mafia”, que dan todos los días por la televisión nacional.

Al parecer Petro invierte buena parte de su tiempo en ver novelas y también en crearlas. Será por eso que Gustavo Bolívar es uno de sus asesores más cercanos. Lo de gobernar es algo que definitivamente no se le da, no le interesa, sus excesos de café no se lo permiten, o simplemente es algo para lo que no estaba preparado, pero que muchos, como Claudia López, vendieron como el estadista que el país necesitaba, cuando ni siquiera sabe lo que es la tridivisión de poderes.