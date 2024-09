Presupuesto y monto global

Si el Gobierno no presenta el presupuesto, regirá el del año anterior. Si presentado en tiempo, el Congreso no expide el presupuesto antes del 20 de octubre, regirá el proyectado por el Gobierno, incluyendo las modificaciones aprobadas en primer debate. El Congreso no puede aumentar las rentas ni los gastos, como tampoco incluir nuevos sino con la aceptación del ministro del ramo. Eso sí, podrá eliminar y reducir gastos, excepto los de servicio de la deuda, los contractuales, los ordinarios de la administración y las inversiones de la ley del plan.

Como efectivamente ocurrió, las comisiones económicas de Senado y Cámara, antes del 15 de septiembre, deben decidir sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos, para luego pronunciarse sobre los demás aspectos del proyecto, antes del 25 de septiembre. En otros términos, se podría decir que el Congreso, a través de sus comisiones, no aprobó gastos sin financiación y no estaría dispuesto a buscar nuevas rentas, esto es, a otra reforma tributaria.

Lamentablemente, el presidente Petro no fue explícito cuando dijo que podía adoptar mediante decreto el Presupuesto General de la Nación si no lo aprobaba el Congreso, en el sentido que debe suspender los gastos sin financiación e incluir las modificaciones aprobadas en primer debate en el Congreso. En otras palabras, el Gobierno puede poner en vigencia su presupuesto sólo en cuanto esté financiado, sin perjuicio de la aprobación o no de la otra ley de nuevas rentas. No hay posibilidad alguna para el Gobierno de aprobar mediante decreto nuevos ingresos para financiar más gastos.