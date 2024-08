Puede pasar en Colombia

Puede que el Gobierno de Gustavo Petro no tenga el petróleo de Maduro, pero no olvidemos que tiene la caja de la UNGRD. Puede que este Gobierno no se haya tomado el Congreso, pero no pierda de vista que ya lo tiene enmermelado. Puede que no tenga control formal de la Fiscalía, pero recuerde que sus fallos hasta ahora le convienen. Puede que no tenga hoy las Cortes, pero los cambios de magistrados que se vienen le darán peso mayoritario en los togados. Puede que no cierre medios, pero ya tiene los suyos: amigos y los de Hollman. ¿Se les está quebrando el pescuezo a la institucionalidad y a la división de poderes? Blanco es, gallina lo pone, frito se come.