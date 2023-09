¿Qué es gaslighting? Un tipo de manipulación emocional

El gaslighting o luz de gas implica la negación de hechos reales y obvios por parte del victimario, incluso haciendo creer a la víctima de que está loca, obsesionada, que percibe o se imagina cosas que no son reales, hasta haciéndole dudar de su cordura.

Luz de gas o gaslighting es uno de los tipos de abuso psicológico más letales que existen, en el que se hace a alguien cuestionar o dudar de la realidad. Consiste en confundir a la víctima sobre su percepción de los hechos.

Se trata de la negación por parte del abusador/a, respecto a si determinados sucesos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones con el fin de desorientar a la víctima.

El concepto proviene de la obra de teatro del mismo nombre de Patrick Hamilton -estrenada en 1938- y de sus adaptaciones cinematográficas. El término se usa ahora en la literatura clínica.

Es una técnica engañosa de manipulación a través de trucos utilizados por quien perpetra la manipulación, para distorsionar una realidad en su beneficio.

El manipulador tiene argumentos creados con el propósito de que la otra persona dude de lo que vio, sintió y vivió, hace que el otro dude de sus recuerdos de los hechos, de sus vivencias reales y lo lleva poco a poco a través de la extorsión emocional a creer lo que el quiere que crea.

Hay una negación persistente a través de contradicciones y mentiras descaradas, cuando una persona es victima de gaslighting empieza a creer que sus propias creencias son ilegítimas.

Todo comienza con pequeñas mentiras y distorsiones que la persona manipuladora empieza a decir, mientras que la otra persona poco a poco va dejando de lado sus creencias, va cediendo y va siendo vulnerada.

¿Cuáles son las técnicas que usa el manipulador?

La negación de los hechos, el manipulador entra en justificaciones, mentiras y distorsiones, de un modo tan ágil y convincente que la otra persona poco a poco va cediendo su criterio y su convicción de que el trato que recibe no esta bien y no es digno.

El manipulador contrarresta, es decir que le quita importancia o cuestiona las cosas que sucedieron y manipula la realidad, presentando una versión totalmente diferente de los hechos para confundir y distorsionar.

El manipulador produce un bloqueo en la otra persona y desvía la realidad cambiando la historia, acomodándola a su manera o incluso poniéndose en posición de víctima.

El manipulador trivializa los hechos, es decir que les quita importancia y quien manipula hace sentir a la victima que está siendo dramática, celosa, hipersensible, intensa, toxica, conflictiva o incluso obsesiva, la hace dudar de su estabilidad psicológica y emocional.

Veamos algunos ejemplos

Si descubres que tus convicciones se desvanecen, si te sientes confundido y que una especie de alarma interna te avisa de que te están haciendo daño, mintiendo, engañando, maltratando emocionalmente, si estas con alguien que frustra tus necesidades y no las toma en cuenta, seguramente estas siendo victima de un gaslighter o manipulador emocional.

Este tipo de abuso psicológico sucede en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en los espacios laborales, afectivos y familiares, por eso es de vital importancia que aprendamos a reconocer estas situaciones devastadoras que van minando poco a poco la estabilidad y la salud mental de quienes lo sufren.

Se nos ha hecho creer que nuestra felicidad y nuestra estabilidad depende de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, nuestro coche o nuestra casa, es decir que esta afuera de nosotros.

¿Qué pasa si perdemos algo de esto?

¿Estamos condenados a ser infelices el resto de nuestra vida?

Esta semana tuve una experiencia que me impacto mucho, en mi misión de llevar ayuda humanitaria espiritual al mundo, he publicado un video en mis redes sociales de un minuto, en el cual hago un llamado a la sociedad a dar una mirada a su interior, pues cada día llegan a mi consulta más personas que sienten tristeza, ansiedad, depresión, un vacío y una profunda perdida de sentido o motivación en sus vidas, pues cuando pierden algo o a alguien sienten que están destinados al fracaso y a la desolación.

Llegan incluso a creer que los antidepresivos o los ansiolíticos son la única solución.

Me lleve una gran sorpresa al ver que el corto video que había publicado se había viralizado es decir que cientos y miles de personas lo habían compartido y comentado, expresando que esa era su realidad interior y que necesitaban ayuda.

En un par de días el video alcanzó más de 600,000 comentarios en los que las personas expresan a gritos, ¡ayúdame por favor, yo me siento así!

Me siento sin sentido, devastado, triste, solo, ansioso, abandonado, maltratado, irrespetado, no escuchado o no tenido en cuenta.

El problema radica en que no sabemos dar una mirada a nuestro interior.

En mi video reitero que ¡el dolor no viene para que sufras, el dolor viene para que cambies!

El dolor viene a preguntarte, ¿qué vas a hacer con esa situación que te causa dolor? y que llega para invitarte e inspirarte a tomar decisiones radicales en tu vida, el problema está en que, si continuamos viviendo desde nuestra herida y desde nuestro miedo, seguiremos presos de aquella situación externa que nos hace presos del otro o inclusive de nosotros mismos.

Las personas creen que es imposible dejar de sentir ese vacío, y no es así, ¡te estas engañando! Por eso te invito a que tomes distancia de tu vida y analices si te gusta la vida que estas viviendo y quién estás siendo en tu propia realidad personal, no en esa que otros te venden para manipularte.

¿Qué vas a hacer con esa situación que te causa dolor?

Solo tú puedes encontrar la felicidad que te mereces y que estas buscando. ¡Toma acciones y decisiones, pues tanto análisis da parálisis!

Detén tu vida, da una mirada a tu interior, cuestiónate, constrúyete una vida espiritual y fórmate, capacítate, sánate, ve a terapia y cuida tu salud mental, para que adquieras las herramientas necesarias para tu transformación personal, pues nada se transforma en la zona de confort…

Mi píldora para el alma: tu libertad será real cuando te atrevas a romper las cadenas invisibles de las cuales tu mismo te has hecho preso.

Paula López Espinosa

Escritora de literatura espiritual y coach de vida. @paulalopezescritora.