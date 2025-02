Que no panda el cúnico… todavía

En este mundo en transición hay muchos que ya están en pánico con lo que está sucediendo tanto dentro de Estados Unidos como afuera en su política exterior, que es a lo que me voy a referir en esta columna. Es más, hace unos días llamé a una amiga española que no tiene nada que ver con la política y me dijo con temor: “Esa amistad de Trump con Putin nos va a joder”.

Trump dijo que iba a acabar con la guerra en Ucrania, entre otras razones, porque Estados Unidos no puede seguir solventando esa guerra, en la que ya ha gastado 200 billones de dólares, con más ayuda militar que pagan los americanos con sus impuestos. Lo dijo y fue una de las razones por las que fue elegido. Trump representa una arista aislacionista que siempre ha existido en Estados Unidos, pero que durante la Guerra Fría y la posguerra nunca levantó cabeza. Trump está gobernando para los Estados Unidos y no para el mundo, nos guste o no nos guste.

Muchos creen, entre ellos yo, que no se debe confiar en el líder ruso, Vladímir Putin, que solo va a negociar oxígeno para su economía y tiempo para conquistar Ucrania y el este de Europa. Cuatro expertos en inteligencia de cuatro países aliados de Estados Unidos citados por www.understandingwar.org plantean que Putin solo va a negociar lo mínimo, que sus ambiciones geográficas siguen iguales, que no va a retirar tropas y, obviamente, no va a permitir tropas europeas en Ucrania. Ya veremos cómo sale esta negociación, pero las formas, eso sí, no han sido las mejores y dejan a Occidente dividido. No invitar a Ucrania y a Europa a las negociaciones manda un mensaje: no cuenten conmigo. Además, acusar a Ucrania de haber iniciado la guerra no tiene explicación alguna. ¿Qué pensarán los japoneses o los australianos de esto? Y si soy de Taiwán, ya estaría empacando maletas.