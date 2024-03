¿Qué pasa en Uribia?

El principal drama es la falta de agua. En Uribia no hay ríos, solo arroyos que corren cuando llegan las lluvias. Por eso llevar agua siempre ha sido la promesa que hacen los políticos cuando quieren ganar elecciones.

Pero el país no dimensiona los miles de millones de pesos que se han desembolsado en este municipio en nombre del agua. No es que La Guajira no haya recibido recursos, es que terminan en los bolsillos de unos pocos que han hecho de la pobreza y la sed su mejor negocio.