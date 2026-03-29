Nación

Habló el esposo de la mujer embarazada atacada a tiros en un presunto hecho sicarial en La Guajira

Catherine Torres Barros fue atacada en la puerta de su casa en Uribia y aún permanece bajo observación médica.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Mundo
28 de marzo de 2026, 9:34 p. m.
El atentado quedó captado en video
El atentado quedó captado en video Foto: X/@nextminutenews7

Las autoridades del departamento de La Guajira continúan adelantando las pesquisas relacionadas con el ataque perpetrado contra una mujer en estado de gestación, hecho ocurrido el domingo 22 de marzo en el barrio Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Uribia.

Lo que hay detrás del doble homicidio en el norte de Barranquilla: estas son las víctimas

Según el reporte oficial, un individuo arribó en una motocicleta hasta la residencia de la víctima y, sin bajarse del vehículo, abrió fuego de forma indiscriminada contra ella, quien en ese momento se hallaba en la terraza en compañía de su madre.

Como se puede observar en las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el atacante llevaba puesto un suéter de color blanco y se desplazaba en una motocicleta.

El ataque ocurrió en Uribia, la Guajira
El ataque ocurrió en Uribia, la Guajira Foto: X/@nextminutenews7

Desde ese vehículo, disparó contra la víctima, causándole una herida en la zona infraescapular izquierda, con trayecto de entrada y salida del proyectil.

Nación

Medicina Legal confirma que Iván Mordisco no murió en bombardeos contra las disidencias de las Farc en Amazonas y Guaviare

Nación

Accidentes de tránsito en la vía Bogotá-Girardot afectan la movilidad en el inicio de la Semana Santa

Nación

Así es la vida de una madre que lleva 1.450 días sin descanso buscando a su hijo desaparecido

Nación

MinDefensa anunció investigación rigurosa tras la muerte de un policía en operación militar en la vía Panamericana

Nación

Paloma Valencia vuelve a criticar al Gobierno Petro durante concentración masiva en Armenia

Medellín

Autoridades en Medellín buscan a asesinos de auxiliar de vuelo extranjero: “Los responsables van a caer”

Medellín

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Nación

Números de celular en los sobres millonarios del escolta de la UNP coinciden con nombres de políticos en La Guajira

Nación

Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

Salud Hernandez

“La Guajira: violencia frena el turismo”, por Salud Hernández-Mora

La psicóloga recibió ayuda inmediata por parte de sus familiares y algunos vecinos, quienes la llevaron al hospital de Uribia. Más tarde, fue trasladada a un centro médico en el municipio de Maicao, donde el personal sanitario consiguió preservar la vida tanto de la mujer como de su hija.

Terror en un bar de Bogotá: hombre fue asesinado a disparos y todo quedó en impactante video; esto es lo que se sabe

Debido a lo avanzado del embarazo, fue necesario practicarle a la mujer una intervención quirúrgica urgente mediante cesárea. Durante el procedimiento nació su hija, a quien llamaron Salomé.

En la actualidad, la recién nacida se encuentra en una incubadora dentro de la misma clínica, donde permanece bajo constante supervisión médica mientras sigue evolucionando favorablemente en su desarrollo.

Eli Meriño, esposo de la víctima del atentado, habló con Noticias Caracol sobre lo ocurrido y aseguró que teme por su vida tras el hecho sicarial.

“Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”, dijo Meriño y agregó: “Mi madre y mi familia somos bien criados; no somos gente de problemas”.

Los médicos confirmaron que la psicóloga podrá ser dada de alta en las próximas horas, mientras que su hija sí tendrá que continuar en observación médica hasta que los médicos consideren que pueda abandonar las instalaciones hospitalarias.

La hija de la víctima permanece en cuidados intensivos
La hija de la víctima permanece en cuidados intensivos Foto: X/@Seguimiento

En conversación con La FM, el coronel Salomón Bello, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, ratificó que el caso aún se encuentra en fase de investigación y que, hasta el momento, la hipótesis predominante señala que una mujer podría estar implicada como presunta autora del intento de feminicidio contra la psicóloga Catherine Paola Torres Barros, de 27 años.