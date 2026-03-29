Habló el esposo de la mujer embarazada atacada a tiros en un presunto hecho sicarial en La Guajira

Las autoridades del departamento de La Guajira continúan adelantando las pesquisas relacionadas con el ataque perpetrado contra una mujer en estado de gestación, hecho ocurrido el domingo 22 de marzo en el barrio Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Uribia.

Lo que hay detrás del doble homicidio en el norte de Barranquilla: estas son las víctimas

Según el reporte oficial, un individuo arribó en una motocicleta hasta la residencia de la víctima y, sin bajarse del vehículo, abrió fuego de forma indiscriminada contra ella, quien en ese momento se hallaba en la terraza en compañía de su madre.

Como se puede observar en las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el atacante llevaba puesto un suéter de color blanco y se desplazaba en una motocicleta.

El ataque ocurrió en Uribia, la Guajira Foto: X/@nextminutenews7

Desde ese vehículo, disparó contra la víctima, causándole una herida en la zona infraescapular izquierda, con trayecto de entrada y salida del proyectil.

La psicóloga recibió ayuda inmediata por parte de sus familiares y algunos vecinos, quienes la llevaron al hospital de Uribia. Más tarde, fue trasladada a un centro médico en el municipio de Maicao, donde el personal sanitario consiguió preservar la vida tanto de la mujer como de su hija.

Terror en un bar de Bogotá: hombre fue asesinado a disparos y todo quedó en impactante video; esto es lo que se sabe

Debido a lo avanzado del embarazo, fue necesario practicarle a la mujer una intervención quirúrgica urgente mediante cesárea. Durante el procedimiento nació su hija, a quien llamaron Salomé.

En la actualidad, la recién nacida se encuentra en una incubadora dentro de la misma clínica, donde permanece bajo constante supervisión médica mientras sigue evolucionando favorablemente en su desarrollo.

#Guajira/ Mujer de 27 años, permanece bajo pronóstico reservado tras resultar grave/ her¡da en at@que sic@rial ocurrido en b/Venezuela, mpio/Uribia (La Guajira). Swgún información compartida por medios locales la joven psicóloga se encuentra en el cuarto mes de de gestación. pic.twitter.com/0yeDZzQCYR — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 25, 2026

Eli Meriño, esposo de la víctima del atentado, habló con Noticias Caracol sobre lo ocurrido y aseguró que teme por su vida tras el hecho sicarial.

“Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”, dijo Meriño y agregó: “Mi madre y mi familia somos bien criados; no somos gente de problemas”.

Los médicos confirmaron que la psicóloga podrá ser dada de alta en las próximas horas, mientras que su hija sí tendrá que continuar en observación médica hasta que los médicos consideren que pueda abandonar las instalaciones hospitalarias.

La hija de la víctima permanece en cuidados intensivos Foto: X/@Seguimiento

En conversación con La FM, el coronel Salomón Bello, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, ratificó que el caso aún se encuentra en fase de investigación y que, hasta el momento, la hipótesis predominante señala que una mujer podría estar implicada como presunta autora del intento de feminicidio contra la psicóloga Catherine Paola Torres Barros, de 27 años.