Reciclaje de candidatos: no más de lo mismo

Colombia se enfrenta a un ambiente electoral marcado por un reciclaje de candidatos que aspiran a ser la supuesta novedad para 2026. La Casa de Nariño sigue siendo la cíclica meta para muchos que parecen no rendirse nunca. No es que esté mal ese espíritu resiliente que impulsa a los candidatos de siempre a creerse la opción indicada para aspirar a la Presidencia cada cuatro años. No obstante, parece que los electores ya han identificado un liderazgo nuevo que amenaza con ser protagonista y opacar a esos eternos candidatos.