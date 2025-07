Respaldo total al Consejo de Estado

En Colombia estamos presenciando un momento histórico sumamente convulso, no solo por la compleja situación de orden público, sino también por el resquebrajamiento que de manera premeditada y calculada está haciendo el gobierno nacional de instituciones tan importantes como el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Poco antes de escribir esta columna, me encontraba en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, cuando leí con asombro en un grupo de WhatsApp el siguiente titular: “ otro decretazo de Gustavo Petro: busca que las tutelas contra él y su gobierno no las revisen exclusivamente el Consejo de Estado ”.

Aterrada, empecé a llamar a varios colegas, para saber qué pensaban sobre este decreto. Uno de ellos, Hernando Herrera Mercado, Director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, me manifestó que esta medida dictada desde el ejecutivo, era ampliamente contraria a la ley. Asimismo, me recordó el origen del Consejo de Estado, el cual fue fundado por el libertador Simón Bolívar, no solamente como órgano jurisdiccional, sino muy especialmente como un organismo de consulta del ejecutivo en 1817.