Roy Barreras, ¿el candidato del petrosantismo?

Una vez más, Roy Barreras reaparece en el debate público con su discurso incendiario y su acostumbrada capacidad para anticipar catástrofes. En su más reciente entrevista con Cambio , no tuvo reparo en advertir —o más bien, amenazar— que, si la extrema derecha gana las elecciones de 2026, Colombia enfrentará un estallido social y una parálisis total. ¿Así o más irresponsable?

Lo preocupante no es solo la afirmación en sí, sino el fondo del mensaje: para Barreras, la democracia solo sirve si gana ‘su’ lado. Pretende hacernos creer que la única vía posible es la continuidad del progresismo. Porque según él, si en 2026 gana la extrema derecha, Colombia se desmorona. Pero luego se contradice, diciendo que anticipa que ganará la centroizquierda —es decir, el santismo—, descartando por completo a la derecha democrática como opción legítima. En su visión, si gana el ‘otro’ lado, serían cuatro años perdidos para la economía. ¿Solo vale el resultado si le conviene a él?

Este tipo de narrativa no es nueva. Juan Manuel Santos ya la utilizaba en pleno proceso de ‘paz’ con los narcoterroristas de las Fsrc, amenazando al país con que si no se aprobaba el plebiscito por la paz habría una guerra urbana. Ahora Barreras recicla ese mismo libreto, pintando al país como una bomba de tiempo si no se vota como él cree correcto. Es la política del chantaje sin escrúpulos, del miedo usado como arma para manipular masas, del veneno ideológico disfrazado de análisis. Una táctica mezquina para someter al país por la vía del pánico.