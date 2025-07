Cuando fue contralora, Sandra Morelli presionaba a sus funcionarios diciéndoles: o imputan o me emputo. Gracias a la inteligencia artificial, hoy se puede medir la arbitrariedad de la exfuncionaria. Pregunté a ChatGPT si las decisiones de la contralora Morelli contra Carlos Palacino y SaludCoop fueron legales. La respuesta fue un no contundente. Suministré a ChatGPT los fallos de la Contraloría, en primera y segunda instancia, le pedí que los revisara y pregunté si se expidieron de conformidad con la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. La respuesta de la inteligencia artificial fue esta: “Tras revisar los documentos del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría contra SaludCoop EPS, Carlos Gustavo Palacino y otros, se identifican varias irregularidades e inconsistencias relevantes que permiten concluir que el fallo de la Contraloría no se ajustó plenamente a la Constitución, la ley, la jurisprudencia ni los principios doctrinarios del derecho administrativo sancionador”.