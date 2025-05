Vladimir Fernández llamaba “Sandrita hermosa” a Sandra Ortiz. La frase completa, “Sandrita hermosa. Gracias por todo tu apoyo de verdad. Te la debo”, no prueba que Fernández fue cómplice del soborno pagado por Sandra Ortiz, consejera para las regiones, al presidente del Senado para agilizar la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, según la acusación de Ortiz.

Tampoco lo prueba este mensaje de Fernández a Sandrita: “No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss”. Sin embargo, se equivoca Vladimir Fernández cuando afirma que no hubo “ilegalidad, irregularidad ni incorrección” en su elección. Él no lo sabe. Es una simple conjetura. Es factible que Sandrita hermosa haya negociado la elección sin informarle al hoy magistrado. Es factible que se hayan cometido delitos a favor de Vladimir Fernández sin que él sea cómplice o determinador de esos delitos.