Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades carcelarias. SEMANA confirmó que en las recientes requisas e inspecciones a la Estación de Carabineros en Bogotá, donde se encuentra pagando su pena por causar destrozos en TransMilenio, le han decomisado más de cuatro celulares, elementos prohibidos por el régimen penitenciario.

La influenciadora no ha logrado pasar de agache porque durante las jornadas de visita es usual observar sus carros de lujo conducidos por familiares, que parquean en el sitio de reclusión. Epa comparte la privación de la libertad con la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz y con Margareth Chacón, señalada, presuntamente, de participar en el crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci.