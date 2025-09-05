Suscribirse

Abogado de Epa Colombia habló sobre las consecuencias que tendrá la influencer luego de que se le incautara un celular en su celda

Francisco Bernate habló sobre la decisión que podría tomar el juez del caso.

Redacción Gente
5 de septiembre de 2025, 5:34 p. m.
Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia habló sobre las consecuencias que tendrá la influencer luego de que se le incautara un celular en su celda
Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia habló sobre las consecuencias que tendrá la 'influencer' luego de que se le incautara un celular en su celda. | Foto: Colprensa /SEMANA

El abogado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, habló recientemente sobre las posibles consecuencias que enfrentará la influenciadora, tras el hallazgo y decomiso de un celular en su celda dentro de la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde cumple una condena por actos de vandalismo cometidos en 2019.

Según explicó Francisco Bernate en entrevista con Blu Radio, el uso de teléfonos móviles está estrictamente prohibido en estos centros penitenciarios, por lo que esta infracción será considerada una falta grave que podría derivar en sanciones disciplinarias severas.

Contexto: Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada del Buen Pastor; se vio cómo luce actualmente
Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia
Daneidy Barrera Rojas, EPA COLOMBIA entrevista en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
Contexto: Yina Calderón habló de la situación de salud de Epa Colombia y pidió ayuda: “Está muy enferma”

Entre las posibles medidas, el abogado señaló que es muy probable que a Barrera le nieguen beneficios carcelarios como permisos de salida, rebajas de pena o traslados a lugares con condiciones más favorables.

El jurista afirmó, sin embargo, que la incautación no pone en riesgo el traslado que tuvo en agosto de 2025 desde la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros, un cambio gestionado por su defensa y el Gobierno para garantizar su seguridad tras varias amenazas y dificultades de convivencia en el centro penitenciario anterior. Al respecto, aseguró: “Daneidy Barrera no regresará a un centro de reclusión ordinario”.

El operativo, realizado por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se llevó a cabo tras la detección de comunicaciones no autorizadas en el centro.

Además del teléfono encontrado en la celda de Epa Colombia, fueron decomisados otros dispositivos en distintas áreas y celdas de la instalación, lo que ha abierto una investigación para determinar cómo ingresaron los aparatos y quiénes estuvieron involucrados en este hecho.

El hallazgo del celular también pone en duda las propuestas de justicia restaurativa que la defensa de Barrera había planteado, como convertirla en embajadora de TransMilenio para reducir su pena mediante prisión domiciliaria. Estas iniciativas ahora se ven complicadas ante la posible revocación de beneficios y un retorno a un régimen penitenciario más estricto.

Contexto: Mamá de Epa Colombia subió video de su hija y desató reacciones; preocupó a más de uno: “Justicia divina”
Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia
Daneidy Barrera Rojas, EPA COLOMBIA entrevista en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“La norma es muy clara y señala que este tipo de permisos están sujetos al buen comportamiento dentro del establecimiento y este tipo de reportes no permiten hablar de ese buen comportamiento. Por experiencia, sé que a ellas le negarán permisos”, advirtió el abogado.

Tras conocerse la incautación del celular, la pareja de la influenciadora, Karol Samantha, se pronunció en redes sociales respaldando a Barrera y expresando confianza en la justicia mientras enfrentan este nuevo capítulo judicial. Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Inpec continúan evaluando las acciones a tomar y los posibles efectos sobre la situación administrativa de la creadora de contenido en prisión.

