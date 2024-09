Señor canciller, escúchenos

Imagínate salir huyendo de tu hogar porque unos paramilitares te buscan para secuestrarte o desaparecerte. Logras —de milagro— escapar de la injusticia y cruzar las fronteras de tu país, esquivando cientos de alcabalas y controles policiales. Al llegar a tu destino, las autoridades te dicen que debes solicitar refugio porque no existen procesos regulatorios para tu situación. Haces la solicitud con desesperación, narrando entre lágrimas las tragedias que has vivido. Meses después, sigues a la espera de la aprobación de tu refugio, sin poder trabajar y con cada día menos churupitos de esos que te costó ahorrar, ¿cómo te sentirías?

Cuando crucé la frontera y pedí la solicitud de refugio, mi único documento regulatorio era un salvoconducto que me acompañó por un semestre. Con este documento y sin ahorros —porque estaba recién graduado y los escenarios que me llevaron a quedarme en este país en ningún momento estuvieron contemplados en mi vida—, no pude tener ningún trabajo formal. Me desempeñaba como freelance para sostenerme.