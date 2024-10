Sheinbaum y el progresismo simbólico

Un amigo mexicano me comentaba en estos días -aludiendo a la fotografía del presidente Petro con Claudia Sheinbaum tomada durante los actos de posesión- que lo grave no era que la presidenta hubiese o no pertenecido al M-19, eso era parte del pasado, de la anécdota. Lo complicado sería que la presidenta siguiese reivindicando el estilo de gobierno de su antecesor y de muchos de los “progresistas” de la izquierda latinoamericana que, en los pasados años y todavía, gobiernan en el continente.