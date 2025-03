Signalgate

He intentado guardar silencio sobre tu carácter y comportamiento, pero después de escuchar cómo hiciste sentir a Samantha hoy, no puedo callarme. Y como mujer y siendo tu madre, siento que debo hablar. Eres un maltratador de mujeres; esa es la cruda realidad, y no respeto a ningún hombre que menosprecia, miente, engaña, se acuesta con otras mujeres y las usa para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre (y lo has sido durante años) y, como madre, me duele y me avergüenza decirlo, pero es la triste, triste realidad. No soy una santa, ni mucho menos... así que no me lo eches en cara, pero el maltrato que les has dado a las mujeres a lo largo de los años (deshonestidad, infidelidad, traición, degradación, menosprecio) debe ser denunciado. Samantha es una buena madre y una buena persona (dadas las circunstancias que creaste) y sé que en el fondo lo sabes. Que intentes etiquetarla de “inestable” para tu propio beneficio es despreciable y abusivo. ¿Te queda algo de decencia? Ella no pidió ni merecía nada de lo que por tu culpa ha sufrido. Sé que piensas que esto es una gran competencia y que nos hemos puesto de su lado… tonterías… estamos del lado del bien y ese no eres tú. (Llámame moralista, me da igual). Es hora de que alguien (ojalá fuera un hombre fuerte) se enfrente a tu comportamiento abusivo y lo denuncie, especialmente contra las mujeres.