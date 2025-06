Sin Dios y sin verdad: El ocaso de las universidades de “élite”

Pero, ¿por qué? Bueno, la razón esencial de la decadencia universitaria la encontré releyendo la obra, siempre magnífica, de Leonardo Castellani, el doctor cum licentia ubique docendi, sacerdote católico y excelentísimo profesor de filosofía y teología. Y aunque el escrito de Castellani se refería a la universidad en Argentina, su pensamiento me resultó tan lúcido y tan completo que lo acogí como diagnóstico para explicar el ocaso de las universidades todas, sin distinción alguna: Las universidades en un momento de su historia y por culpa de no sé quién, echaron a Dios de su seno; y lo que les pasa ahora es muy sencillo: no tienen a Dios. Y sin Dios el hombre puede hacer muy pocas cosas divinas.