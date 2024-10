TD Bank, el narcobanco

El banco TD Bank es el décimo más grande de los Estados Unidos. Pertenece, a su vez, al banco del mismo nombre en Canadá, el segundo más grande de ese país. TD Bank, antes Toronto-Dominion Bank, no opera en Colombia, pero sus tarjetas débito fueron utilizadas para realizar 675.570 retiros por un monto total de 151 millones de dólares en cajeros automáticos colombianos para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Las cifras se refieren solo al año 2021. Este escándalo le costó al banco una multa de 3.000 millones de dólares impuesta hace unos días por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El banco facilitó de manera vergonzosa las operaciones ilegales. Muchos retiros se hicieron en Cúcuta. Es obvio. Así se le pagaba a los exportadores de la cocaína cultivada en el Catatumbo y vendida en Nueva York, Nueva Jersey y Florida. El intermediario fue el TD Bank. Los lavadores consignaban en efectivo el dinero en esos estados y enviaban a Colombia las tarjetas débito para los retiros, que no dejan rastro.

Cinco fueron los empleados del banco que dispensaban las tarjetas a manos llenas, a cambio de sobornos que oscilaban entre 50 dólares y 2.000 dólares por cuenta. También aumentaron el cupo diario de las tarjetas. Había un límite de 15 tarjetas débito por cada cuenta empresarial, pero los funcionarios del banco entregaban muchas más; en algunos casos el titular de una sola cuenta manejaba hasta 46 tarjetas. Eso permitía en Colombia retirar 50 veces más del cupo diario. En un caso le permitieron a un lavador consignar en efectivo 372.000 dólares y comprar con dinero contante y sonante cheques de gerencia por un millón de dólares en efectivo. En teoría, el banco exigía que el cliente estuviera presente en el momento en que se le entregaban las tarjetas débito, pero este requisito se violó gracias a los cómplices que había dentro del banco. Un relajo, si no fuera un crimen. Pero como el banco era una lavandería para todos, permitió que dineros ilícitos fueran girados también a México y China. En total, los delincuentes pudieron lavar 600 millones de dólares. Los empleados del banco sabían que lo que hacían era ilegal. Algunos gerentes informaban que los cajeros no daban abasto tramitando esas gigantes consignaciones en efectivo. ¿Cómo no va a ser lavado una consignación de un millón de dólares en efectivo?, preguntaba un empleado.