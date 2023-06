Torio: ¿el combustible nuclear del futuro?

En los inicios del siglo XIX, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius descubrió que tenía entre sus manos un nuevo elemento químico al que nombró Torio, en honor a Thor, dios nórdico del trueno. Sus características son muy particulares cuando está en forma de óxido de torio (THO2). Por ejemplo, tiene un punto de fusión de 3350 °C, y por esto es usado para fabricar electrodos de soldadura y cerámicas altamente resistentes al calor. Muchos instrumentos científicos y de fotografía son elaborados con esta sustancia por su alto índice de refracción. Debo agregar que no es fisionable, no puede mantener reacciones en cadena y no se puede utilizar directamente en un reactor nuclear convencional. Entonces, ¿por qué puede ser relevante en el futuro de la energía? Vamos a examinarlo.

El torio, a pesar de su altísima estabilidad, se considera un material fértil. Al ser impactado con neutrones libera dos electrones y se transmuta en uranio-233 que es un excelente material fisionable. Una vez este uranio se fisiona, libera calor y emite neutrones, lo cual permite mantener una reacción en cadena. Al volver al torio, este nunca ha sido producto de la explotación primaria, sino que aparece como un subproducto de la extracción de las tierras raras (monacitas). Las tierras raras son utilizadas como insumo para las tecnologías de energías renovables y en varios campos industriales.

El torio tiene ciertas ventajas frente al uranio: existen reservas tres a cuatro veces más abundantes, no necesita ser enriquecido, genera menos residuos y, a diferencia del uranio natural, del que solo se puede usar el 7 %, teóricamente todo el torio extraído se podría usar en un reactor. Otro punto muy interesante radica en el alto punto de fusión del torio: en 3350 °C, frente al del uranio que es de 2850 °C; esto lo hace mucho más seguro que el uranio, en el caso de un accidente. Las reacciones del torio generarían residuos que durarían activos cincuenta veces menos tiempo que los de los reactores de uranio actuales.

Aunque en la actualidad existen maneras de usar el torio como aditivo compatible con algunos modelos de reactores, se ha venido investigando el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan utilizar el torio como combustible en países como India, Canadá, Japón, China, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Rusia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Aún existe controversia en el análisis económico frente al costo del kWh. Para algunos sería menor que el de los reactores de uranio-235, por no demandar un proceso de enriquecimiento; para otros, el hecho de requerir un procesamiento a partir de tierras raras puede llevar a costos elevados.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), dada su abundancia y su capacidad para generar material fisible, el torio podría ofrecer una solución a largo plazo para las necesidades energéticas de la humanidad.