Un país que tiende a desaparecer

Imposible no ligar la debacle demográfica a otras tendencias igualmente preocupantes. En primer lugar, al crecimiento en la migración de connacionales: Se estima que más de un millón y medio de colombianos salió del país en los últimos años. Según Migración Colombia, en enero de 2024, de los 513 mil connacionales que salieron del país, 192 mil lo hicieron para no volver. El 37 por ciento de quienes salen del país lo hacen en la búsqueda de residencia en el exterior.

En segundo término, según la Encuesta Integrada de Hogares del DANE, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, más de 2.9 millones de jóvenes colombianos –menores de 28 años- no se encuentran empleados, ni tampoco participan del sistema educativo. Están literalmente haciendo nada, no tienen presente y no ven un futuro.