Un presidente honesto

Afirmó el ministro de Cultura, Juan David Correa: “El presidente de la república es un hombre honesto, ha demostrado que no ha sido corrupto nunca en su vida”. Eso fue cierto, pero hoy es irrelevante. Petro no ha sido aurívoro o codicioso de oro. Fue torpe como alcalde, pero no se enriqueció como su antecesor, Samuel Moreno Rojas. Nunca fue cercano a los grandes conglomerados económicos. Se mantuvo independiente. Como parlamentario también fue independiente. No se vendió a nadie. Pero sus virtudes pasadas ya no cuentan frente al colapso evidente del gobierno.

Como parlamentario, Petro afirmó que aun un refrigerio ofrecido a los votantes el día de las elecciones significaba compra de votos: “Al votante hay que darle un refrigerio: eso se llama comprar el voto. Sé que allá (en la costa Caribe) se usa, pero eso se llama comprar el voto”. Esos mensajes de máxima ética calaron en muchos colombianos y le permitieron ganar las elecciones. El jefe de la campaña de Petro en la costa Caribe, Armando Benedetti, a diferencia de Petro, nunca dijo, on the record, que un refrigerio equivalía a compra de votos. Pero ese operador electoral situado en las antípodas de Petro fue el escogido por Petro para ganar las elecciones. Entonces, señor ministro de Cultura, Petro dejó de ser honesto en ese momento. Todos sus discursos sobre la pureza electoral quedaron invalidados ipso facto. Los 15.000 millones de pesos que, según Benedetti, entraron irregularmente a la campaña superan el valor de cualquier refrigerio. Más grave aún: Petro no puede declarar categóricamente que en su campaña no hubo refrigerios. ¿Es honesto ser el beneficiario real del trabajo sucio que otros realizaron en la campaña? Petro aduce que no lo puede investigar el Consejo Nacional Electoral. Tenga o no razón, lo fundamental sería que Petro pudiera decir que en su campaña no hubo refrigerios. Y, reitero, no lo puede decir.