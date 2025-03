Una ley absurda mientras se hunde el barco

Mi perro Simón, un bulldog feliz y juguetón, falleció luego de una cirugía a sus cinco años. Cualquiera que haya vivido la partida de su mascota conoce este lugar y momento oscuro, además de la fácil incomprensión del entorno ante este sentimiento. Sin embargo, me pregunto si se habría justificado que me dieran una licencia remunerada de uno a tres días, no solo por Simón sino por mis otros dos perros que fallecieron hace años. Así lo quiere un proyecto de Ley del Pacto Histórico que pasó su primer debate. Me pregunto si habría sido justo con mi empleador del momento en Colombia.