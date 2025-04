Venezuela S.A.S: El imperio criminal que Colombia no vio venir

En Colombia, nos cuesta llamar las cosas por su nombre. A los corruptos, les decimos “líderes”; a los narcoguerrilleros, “defensores de derechos humanos”; a la impunidad, “garantismo”; y a una invasión descontrolada con componentes criminales, la adornamos con eufemismos como “crisis migratoria”. Pero la realidad no se maquilla: lo que hoy vive Colombia no es solo un fenómeno humanitario. Es, en muchos territorios, la consolidación silenciosa de una franquicia criminal organizada y exportada desde Venezuela.

Sí, una exportación. Porque mientras la economía venezolana colapsaba, lo único que logró internacionalizar con éxito fue su modelo criminal. Cerca de 2.5 millones de venezolanos residen en Colombia, según datos oficiales. Pero el problema no es el número —el drama humano es real— sino la falta de control, de filtro, de orden. En 2024, más de 44.000 migrantes irregulares fueron detectados intentando reingresar a Colombia luego de haber sido expulsados o haber salido por causas judiciales.

¿Y qué pasa con ellos? Pues nada. Entran. Porque en Colombia el delito tiene más derecho a la movilidad que el ciudadano que madruga. Porque nuestro Estado cree que si no mira hacia Tocorón, entonces Tocorón no existe.

Y, sin embargo, existe. Tocorón no es solo una prisión, es el Silicon Valley del crimen latinoamericano. Allí, nació el Tren de Aragua, ese holding criminal que opera desde Chile hasta México, pasando —cómo no— por Colombia. Su CEO no tiene oficina en Manhattan, sino tatuajes en la cara. Se llama Héctor ‘Niño Guerrero’, y mientras la justicia colombiana debate si un tatuaje es prueba, él ya exportó sus prácticas: trata de personas, extorsión, secuestro, sicariato. Todo bajo un modelo de negocios que haría palidecer a Wall Street.

La pregunta no es si el Tren está en Colombia. La pregunta es cuántos vagones más dejaremos entrar antes de que nos arrolle.

Lo peor: este tren no llegó solo. Fue recibido con vítores por nuestras brechas institucionales, por un sistema judicial que tiene el tiempo de reacción de un caracol dopado y por un gobierno que decidió que cuestionar esto es xenofobia. No, señores. Xenofobia es usar a los migrantes decentes como escudo para proteger a los criminales entre ellos. Porque sí, los hay. Y si no se hace nada, los habrá más.