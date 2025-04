Víctimas, una y otra vez

Todos repiten lo mismo: la esencia del acuerdo de paz son las víctimas. Pero no es cierto. Las víctimas del conflicto armado están en completo abandono, especialmente, las víctimas de las Farc. El acuerdo de paz con esta guerrilla se estructuró de tal manera que se entregaron todas las garantías a los excombatientes, pero ninguna garantía se dio a sus miles de víctimas.

No es que no fuera válido un acuerdo de paz. Tan válido es, que el país pudo dejar de lado la barbarie en la que nos tenían sumidos las Farc. Pero lo que ha dejado ver el tiempo es que fue un acuerdo hecho a la medida de las exigencias de los combatientes, pero que ninguna garantía se dio a sus víctimas, que quedaron en total desamparo.

El 9 de abril se conmemoró el Día de las Víctimas. Por disposición legal, ese día el Congreso en pleno debe reunirse para escuchar a las víctimas. Muchas de ellas vinieron de muy lejos: Urabá, Chocó, Antioquia, Valle. Todas con la esperanza de contar su dolor. Había militares amputados por minas, familiares de desaparecidos, secuestrados, mujeres violadas, niños reclutados, menores obligadas a abortar, desplazados, huérfanos. Cada persona allí sentada llevaba un dolor imborrable. Pero ese espacio no fue más que el lugar donde todos les reconfirmaron que hoy sus historias no le importan a nadie.

En un auditorio con muy pocos congresistas, se dio inicio a una sesión en la que era evidente que los congresistas estaban allí porque la ley los obliga, pero no porque haya interés en hacer algo por quienes allí estaban. Allí estaban también Julián Gallo, Sandra Ramírez, Jairo Cala y Ómar Restrepo, exlíderes de las Farc, hoy congresistas en virtud del acuerdo.

Sin la presencia de la directora (e) de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, que llegó dos horas tarde, ni el ministro del Interior, Armando Benedetti, que jamás llegó, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dio inicio a una sesión en la que la atención se la llevaron los congresistas. María José Pizarro, hija del líder del M-19 asesinado Carlos Pizarro, y Aída Avella, sobreviviente del exterminio de la UP, pidieron que no presidiera la mesa Jorge Tovar, hijo de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, quien ocupa una de las 16 curules que les fueron otorgadas a quienes se supone fueron víctimas.

Pizarro insistía en que el hijo de un paramilitar no podía presidir la mesa directiva. Tovar alegó que él mismo era una víctima del conflicto, que puso su historia al servicio del país. Katherine Miranda dijo que, si de víctimas se trataba, allí estaban las del M-19, por eso el reclamo de Pizarro no tenía lugar. Durante casi dos horas, los congresistas discutieron quién tenía mayor derecho de hablar, dieron discursos sobre la importancia de ese día, mientras las verdaderas víctimas, las que no tienen curul, las que viven en la pobreza, las que luchan por sobrevivir y superar sus traumas, seguían sin ser escuchadas.