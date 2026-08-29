Vincenzio Pacini, el fotógrafo andariego

Vincenzio Pacini (1841-1905) nació y murió en Florencia, Italia. Fue fotógrafo en su ciudad natal y en otros lugares de Italia, por ejemplo en la isla de Elba. Además, fue un fotógrafo itinerante que a lo largo de los años realizó varios viajes entre Italia, Colombia y Venezuela. En Bogotá era conocido como Vicente Pacini o V. Pacini; así firmaba sus fotografías. Existen fotos suyas tomadas en Bogotá, Socorro, San Gil, Cúcuta, Ocaña y otras tomadas en ciudades venezolanas. Su nombre está reseñado en libros y trabajos sobre la historia de la fotografía en Colombia. Pero ahora acaba de publicarse en Florencia un libro de 207 páginas con fotos de Pacini que llevaban decenios en el archivo de la familia. Se trata de fotos jamás vistas. El libro fue escrito por Tommaso Tozzi, profesor de la Accademia di Belle Arti di Firenze.

Pacini era hermano del tatarabuelo del profesor Tozzi. Quisiera pedir públicamente a la Biblioteca Luis Ángel Arango o al área cultural del Banco de la República que publique una edición en español de la obra del profesor Tozzi. Se trata de un testimonio gráfico muy importante para la historia de Colombia. El profesor Tozzi, además de revelar fotografías inéditas de gran nitidez, realizó una pesquisa minuciosísima de las fotografías y de los personajes. Las notas de pie de página del libro son tan interesantes y prolijas como el texto y las imágenes.

Entre las fotografías notables está la tomada por Pacini el 6 de mayo de 1878 cuando se descubrió la estatua del general Santander en lo que hoy es en Bogotá el parque Santander. Es una imagen tomada desde un lugar elevado. Santander murió en 1840 en su casa, situada más o menos en el lugar donde hoy existe el edificio Avianca. El monumento es del artista italiano Pietro Costa.

En una edición del periódico bogotano El Pasatiempo de 1878 aparece un anuncio de Pacini: “En la gran galería fotográfica italiana de V. Pacini se hacen retratos, vistas, copias y grupos de todos tamaños: su precio es sumamente módico”.

Pacini iba y venía. El profesor Tozzi logró documentar que en Florencia tuvo un estudio fotográfico en 1870-1872; luego trabajó en Elba, después entre 1874 y 1875 en Cúcuta, en el Socorro estuvo entre 1875 y 1877, pasó a Bogotá en 1878 y estuvo uno o tres años, volvió a Florencia en 1882 y una vez más regresó a Bogotá hacia 1900.

La hija de Pacini, América Pacini, nació en el Socorro en 1876, aunque no existe la partida de bautismo en la iglesia, pese a que se conservan los libros eclesiásticos. Es posible que la hija haya sido bautizada en otro lugar.

El tesoro fotográfico de Vicente Pacini incluye la imagen del altar mayor de mármol rosado de la iglesia de San José en Cúcuta, antes del terremoto de 1875. El mármol fue donado por la colonia italiana de Cúcuta. Por los apellidos de los donantes se puede decir que Cúcuta era en esa época una ciudad colombo-italiana: Antommarchi, Spanocchia, Piombino, Berti, Fossi, Chiossone, Illaramendi y Murzi. Desde 1864 existía en Cúcuta un consulado italiano. Los italianos habían llegado a mediados del siglo a exportar el café que empezaba a cultivarse en Salazar de las Palmas, Gramalote, Lourdes y otros municipios vecinos a Cúcuta. El grano había sido traído de Venezuela, donde ya se cultivaba de tiempo atrás. El Norte de Santander fue la cuna del café en Colombia.

El altar mayor desapareció, junto con toda la iglesia, el 18 de mayo de 1875, cuando un terremoto destruyó a Cúcuta, que tenía unos 12.000 habitantes. Se conoce una lista de 421 fallecidos, publicada en el libro de Luis Febres Cordero. Vicente Pacini, que fotografió Cúcuta antes del terremoto, sobrevivió al movimiento telúrico y tomó fotos de la ciudad destruida.

Con la obra del profesor Tozzi se rinde un justo homenaje a los italianos que fueron pioneros de la fotografía en Colombia: Vicente Pacini; el muy conocido Quintilio Gavassa Mibelli (1861-1922), que se radicó en Bucaramanga y era hermano de mi tatarabuela Eugenia Gavassa Mibelli, que vivió en Cúcuta junto con mi tatarabuelo materno, Luigi Faccini; y Juan y Antonio Faccini, pioneros de la fotografía en Bogotá en el estudio Fratelli Faccini y hermanos de mi tatarabuelo ya mencionado.

Tommaso Tozzi, Vincenzio Pacini, Il potere rigenerativo della fotografia, Firenze, 2026.