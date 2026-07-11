Viva hasta los 111 años

El abogado Aníbal Rodríguez Guerrero adelanta una loable labor a favor de los pensionados, particularmente los que optaron por Colfondos, un fondo privado de pensiones. En esencia, según el abogado, ese fondo calcula que la pensión de vejez y sobrevivencia va a durar 111 años, con lo que reduce las mesadas más de un 50 por ciento y presiona a los afiliados a pasarse a una aseguradora de los accionistas chilenos de Colfondos que se adueña del ahorro pensional y les paga pensiones muy bajas.

Una de las personas que defiende el doctor Rodríguez tiene cédula terminada en 0210. El abogado comparó lo que paga Colfondos con lo que paga Protección en un caso de similar ahorro pensional. Colfondos paga al señor 0210 un 67 por ciento menos de lo que paga Protección. Mientras Protección paga al mes 2.900.000 pesos, Colfondos solo gira 1.750.000 pesos.

Este año, Colfondos redujo las pensiones de muchos de sus pensionados, alegando que, como había subido el salario mínimo a 2 millones de pesos, debía disminuir la mesada. Para el doctor Rodríguez, esta salida no está permitida porque si un fondo de pensiones no tiene dinero suficiente, debe pedirlo al Ministerio de Hacienda, que es garante del incremento de las mesadas, y además porque la Constitución no permite reducir las pensiones.

Gracias a una demanda del doctor Rodríguez, el Ministerio de Hacienda ordenó en mayo, por medio de una resolución, un reajuste a las pensiones que fueron rebajadas. Pero Colfondos se niega a cumplir con el aumento con el pretexto de que el recálculo no cubre a los actuales pensionados, sino solo a aquellos que adquieran esa condición a partir de ahora; y que la pensión se fija en enero para todo el año y no cabe hacer un recálculo ahora.

Al responder a una pensionada que reclamaba la aplicación de la norma del ministerio, Colfondos afirmó: “Es improcedente aplicar la Resolución 1045 de 2026 en recálculos de mesadas pensionales ya reconocidas, ya que dicha resolución no constituye fundamento jurídico para recalcular mesadas pensionales ya reconocidas”.

En enero de 2026, el aumento del 23 por ciento del salario mínimo ocasionó una rebaja de las pensiones a unas 72.000 personas afiliadas a los fondos privados. Como el sistema de pensiones es un servicio público, el doctor Rodríguez inició una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condujo a que el 21 de mayo el Ministerio de Hacienda expidiera la resolución con la que cambió los parámetros de cálculo que usan los fondos. El asunto pintaba solucionado al punto que la Superfinanciera le manifestó al tribunal que la acción popular debía terminar porque se había superado el efecto causado por el salario mínimo de 2026.

Sin embargo, el 20 de junio de 2026, cuando llegó el pago de las mesadas, los fondos no dieron aplicación a la resolución del ministerio, argumentando que el cálculo es anual y que ya se había hecho en enero de 2026.

A raíz de todo esto –indica el abogado–, se descubrió que las pensiones se calculan con una duración de 111 años, truco con el que se rebajan más del 50 por ciento las mesadas, y se descubrió además que los intereses que pagan los fondos son del 5 por ciento, pero un CDT produce un rendimiento del 10 por ciento.

En concreto, todo un negocio a costa de los pensionados, que nunca son informados del fraude por la Superfinanciera, indica el abogado. Es obligación de Superfinanciera velar porque los fondos brinden información suficiente a los afiliados, pero la entidad incumple ese deber. “Las dimensiones de este engaño son tales que hay 9 millones de personas afiliadas a los fondos que desconocen lo que les espera cuando se pensionen”, según Aníbal Rodríguez Guerrero.

Los casos que presenta el jurista en sus memoriales son escandalosos. Por ejemplo, una pensionada mujer con cédula terminada en 9873, a quien Colfondos calcula la duración de la pensión hasta 2074. El beneficiario hombre de 63 años en 2026 es menor que la cotizante nacida en 1962 (64 años a 2026), por lo que, según la resolución 1555/10, la esperanza de vida de la titular mujer es de 23,5 años, de forma que la pensión se extinguiría en 2049. Colfondos sobreestima la duración de la pensión en 25 años, dada la diferencia entre el cálculo actuarial hasta el año 2074 y la esperanza de vida de 23,5 años.

Hay 37.000 pensionados de retiro programado que nunca han sido informados por Colfondos de que el cálculo de sus pensiones supera los 100 años. En total, Colfondos cuenta con 1,6 millones de cotizantes del total de 9,2 millones de afiliados a todas las AFP del régimen privado de pensiones.