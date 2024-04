¿Y la responsabilidad política qué?

No deja de sorprenderme la hipocresía y el descaro de los ‘progres’. Sí, esos mismos que estigmatizaron, amenazaron, persiguieron y, en muchos casos, asesinaron a sus opositores, ahora se vuelven víctimas porque se les reclama un voto en el Congreso que va a destruir la vida de millones de ciudadanos.

La visibilización de los que van a acabar con el sistema de pensiones es una obligación. Como es una opción de los ciudadanos, de todos, pero en especial de los pensionados y de quienes están a punto de pensionarse, de reclamarles vigorosamente este voto. Sin embargo, estos ‘progres’ están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Eso es lo que más les duele. Esta decisión no va a pasar en vano, va a quebrar fiscalmente a Colombia y va a destruir el sistema de pensiones que hoy tenemos.

Sí, coticé 39 años y tengo una pensión. Es lo que me tocó y cumplí todas las reglas. No pedí ningún favor y todos los meses, incluidos los de mi secuestro, pagué mi cotización, más de 1.700 semanas. Es más, en el gobierno, cuando fui vicepresidente, asumí la responsabilidad de informarle a todos los periodistas que se acababa ese regalo que les dio el presidente Ernesto Samper para defenderse del proceso 8.000 con el que se pensionaban con 50 años al salario del último año por ser una profesión de alto riesgo. No tengo rabo de paja.