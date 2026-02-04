Y si perder es ganar

Esta afirmación no es solo esperanzadora; es profundamente verdadera. El dolor no aparece en nuestra vida para destruirnos, sino para despertarnos. No duele para que sufras sin sentido, duele para que cambies.

Cuando ciertas situaciones nos duelen, nos están señalando que algo en nosotros pide ser mirado, revisado y transformado. La verdadera sabiduría no consiste en borrar el pasado ni en negar lo vivido, sino en ser capaces de recorrer nuestra propia historia sin resentimiento, sin rencor y sin dolor emocional. Te haces realmente sabio cuando puedes caminar por tu biografía sin que aquello que viviste —o quien te hirió— siga teniendo poder sobre ti.

No hay sabiduría en la victimización ni en la queja constante. Muchas personas justifican su infelicidad culpando a otros por lo que les hicieron o por situaciones que consideran injustas. Sin embargo, permanecer en ese lugar solo perpetúa el sufrimiento. Por eso afirmo con claridad: la sabiduría es dolor curado. Transformar el dolor en sabiduría es la única vía para construir la mejor versión de ti mismo. El camino comienza cuando dejas de culpar a los demás y asumes la responsabilidad de aquello que no puedes cambiar.

¿Por qué tememos tanto al dolor?

Vivimos en una sociedad que asocia el dolor con algo malo, inútil y sin remedio. Por eso intentamos evitarlo, ocultarlo o disfrazarlo. En una de mis conferencias, alguien del auditorio me preguntó:

“¿El único camino que existe para crecer espiritualmente y madurar es el sufrimiento?” Mi respuesta fue clara y honesta: sí.

No te haces sabio leyendo libros de los mejores gurús ni tomando martinis en una playa paradisíaca. Tampoco creces si te quedas en la zona de confort o en la victimización. El crecimiento real ocurre cuando la vida nos sacude.

Viktor Frankl, en quien me he inspirado profundamente, nos enseña que la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias en sí, sino por la falta de significado y propósito. El dolor solo es soportable cuando somos capaces de encontrarle un sentido. Negarlo no lo hace desaparecer; comprenderlo sí puede transformarlo.

Heridas invisibles que condicionan nuestra vida

Los adultos somos, en gran medida, legiones de seres heridos que se vinculan desde las heridas de la infancia. Algunos se sintieron abandonados; otros, ignorados, no tomados en cuenta, criticados o excesivamente exigidos, creciendo con la sensación de no ser suficientes.

Para sobrevivir, aprendimos a usar máscaras. En la vida adulta esas máscaras nos protegen, pero también nos limitan, porque tapan heridas que aún duelen y sangran. Lo que solemos no hacer es detenernos a mirar esas heridas con conciencia.

La sanación comienza cuando hacemos un inventario honesto de nuestras heridas emocionales, tomamos distancia de ellas y observamos cómo están afectando nuestras relaciones actuales. Solo así podemos comprender qué heridas necesitan ser trabajadas para sanar y trascender.

El valor oculto de los momentos difíciles

La sabiduría no llega por ósmosis. Muchas personas atraviesan experiencias dolorosas sin reflexión ni discernimiento, sin aprovecharlas para crecer. Por eso es importante comprender que existen dos tipos de sufrimiento:

El sufrimiento vacío, que nos hiere, nos deja resentidos y nos quiebra, porque no supimos aprender lo que vino a enseñarnos.

El sufrimiento fértil, que nos golpea y nos desgarra, pero que, atravesado con valentía, conciencia y reflexión, nos transforma y nos eleva espiritualmente.

Este es el sufrimiento del que hablaba Viktor Frankl al relatar su experiencia como sobreviviente del Holocausto. El sufrimiento vivido con sentido no alimenta el ego; alimenta la sabiduría espiritual. Porque, al final, lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa.

Aceptar no es resignarse

Aceptar no es resignarse. La resignación suele tener un matiz de derrota y cobardía. En cambio, la aceptación es un acto profundamente valiente: implica reconocer aquello que no podemos cambiar y, aun así, elegir la actitud con la que lo afrontamos.

Existe una enorme diferencia entre quien se instala en el papel de víctima y quien decide empoderarse para sanar, transformarse y renunciar conscientemente a permanecer herido. A este último lo llamo verdadero empoderamiento.

Lo que más nos enseña, aunque no lo sepamos

Paradójicamente, aprendemos más de la adversidad y de las caídas que de los éxitos. Las victorias adquieren sentido cuando han sido precedidas por tropiezos, lágrimas y levantadas. Solo entonces somos capaces de valorar el camino recorrido y no olvidar cómo llegamos a la meta.

Cuando perder es, a la larga, ganar

Haz un inventario emocional de tu vida: de tus logros, tus fracasos, tus caídas y tus lágrimas. Descubrirás que el sufrimiento vivido con valentía —y no desde la victimización— ha sido tu mejor maestro.

Cuando enfrentas la adversidad, la miras de frente y te preguntas qué vino a enseñarte; ya has ganado una batalla interior. Si estás atravesando un momento de tribulación, detente, aquieta la mente, guarda silencio y reflexiona:

¿Cuál es el propósito y el sentido detrás de esta experiencia?

Recuerda siempre que detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación.

El escáner del alma: una forma humana de gestionar el dolor

Así como los médicos del cuerpo atienden dolencias físicas, los médicos del alma acompañamos el dolor emocional. De ahí nace el escáner del alma, una herramienta de conciencia para detenernos, mirar hacia dentro y escuchar aquello que duele.

Cuando nos duele una rodilla, seguimos caminando hasta que el dolor nos obliga a parar. En el plano emocional sucede lo mismo: seguimos adelante ignorando el dolor del alma, hasta que ya no podemos más.

Mientras lees estas líneas, te invito a realizar tu propio escáner del alma. Pregúntate con honestidad:

¿Qué me duele hoy? ¿Qué me roba la paz?

Ese dolor puede tener muchos nombres: una relación, un hijo, una madre, el trabajo, una enfermedad, una pérdida o una herida no resuelta. Nombrar la herida es el primer paso para sanarla. Las heridas emocionales, como las físicas, si no se atienden, se infectan.

Gestionar el dolor de forma humana implica dejar de huir de él. Permitirte sentir sin juzgarte, llorar sin culpa, pedir ayuda sin vergüenza y comprender que no estás roto, sino en proceso. El dolor no te define, pero sí puede revelarte lo que necesita ser atendido.

Cuando te haces responsable de tu herida —no para culparte, sino para sanar— comienzas a romper las cadenas que te atan al sufrimiento. La verdadera libertad llega cuando te atreves a salir de la prisión interior en la que, sin darte cuenta, tú mismo te habías encerrado.

Píldora para el alma

Perder no siempre es fracasar. A veces, perder es la única forma que tiene la vida de vaciarnos para volver a llenarnos de sentido. Cuando atraviesas el dolor con conciencia, dejas de vivir desde la herida y comienzas a vivir desde la sabiduría. Porque no es lo que pierdes lo que te define, sino lo que haces con eso que perdiste.