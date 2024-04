Zancadillas al Emisor

Para el gobierno, el lánguido crecimiento de la economía es responsabilidad del Banco de la República, por haber mantenido altas las tasas de interés y por comenzar a bajarlas con lentitud, como si el objetivo que persigue fuera hacer dan o, y no, por el contrario, doblegar la inflación, un mal social que a todos afecta, en especial a los pobres. Estos, cuyos escasos ahorros están representados en dinero, no pueden evitar su envilecimiento; por el contrario, los sectores medios y altos, que cuentan con ahorros en activos no monetarios, están, al menos en parte, cubiertos por su revalorización automática.