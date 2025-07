Zona binacional: el engaño para entregar el país al crimen y al chavismo

El reciente anuncio del narcodictador Nicolás Maduro sobre la creación de una “primera zona binacional” en la frontera colombo-venezolana debería encender todas las alarmas en Colombia. No solo por el contenido del plan, sino por algo aún más inquietante: el silencio absoluto del gobierno de Gustavo Petro. Ese silencio no es diplomático, es cómplice. Porque si lo que dijo su camarada es cierto, estaríamos frente a un acuerdo de Estado que compromete directamente la seguridad nacional y se estaría ejecutando a espaldas del Congreso, y, peor aún, de los colombianos.

Petro salió a declarar que el acuerdo con Venezuela “no va en contra de la soberanía”, sino que “propende por un mayor control territorial para ambos Estados”. Pero esa explicación no solo es débil, es peligrosa. ¿Desde cuándo entregar control conjunto de una zona fronteriza con un régimen acusado de narcotráfico fortalece la soberanía? ¿Desde cuándo compartir el territorio con un narcoestado es sinónimo de mayor seguridad?

Y no estamos hablando de hipótesis. La frontera con Venezuela lleva años infiltrada por los narcoterroristas del ELN, de las FARC y mafias criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Además, es una zona controlada por el cártel de los militares venezolanos, conocido como el Cártel de los Soles. Convertir esa región en un experimento binacional sin reglas claras ni control institucional es legalizar enclaves criminales bajo el sello de un acuerdo internacional. Es, en la práctica, facilitarle el trabajo al narcoestado venezolano.

¿Será que los colombianos estamos a las puertas de una nueva zona de despeje, como la del Caguán, libre de obstáculos para actividades non sanctas ?

Petro no puede entregar la soberanía por afinidad ideológica. Esto no es política exterior, es una jugada del manual del socialismo del siglo XXI. Una zona binacional con Maduro no es integración, es regalar el control del territorio. Y mientras tanto, Petro respalda.