Cada vez que escucho a algún emprendedor acudir a un lenguaje exacerbado que busca mostrar cómo logró salir adelante y crecer luego de haber salido del infierno y cómo una vez habiendo resucitado de las cenizas como el fénix logró sacar adelante a su familia, pucha, me revuelve el pensadero y pierdo total interés. Hay quienes comienzan con el clásico: “No teníamos nada en casa y me he hecho a pulso”…miércoles, pareciera que en lugar de mostrarse como unos ganadores estuvieran pidiendo limosna y buscando una ovación al unísono para validar algo que se puede demostrar sin necesidad de ponerle tinte de drama, pobreza y escasez.

Parta de algo, como buenos latinos, el drama circunda nuestras vidas y todos tenemos nuestra historia de superación, todos tenemos a un tío borracho, un dejo de familia disfuncional, llantos en la niñez, etc. Pues si, es lo que hay y como buenos seguidores de la morenita de Guadalupe, hemos sido ungidos con su airecito para hacer de él, el motor de superación de nuestras vidas y proyectos. Pero señoras y señores, por favor, acudir a ello como instrumento de construcción de marca para usted y su emprendimiento, es algo que en lo personal, aconsejo no hacer.

Al respecto, si usted compara a los emprendedores latinos con los gringos, ellos tienen claro el dicho que dice “fake it until you make it” (aparéntalo hasta lograrlo), que en “cristiano” significa: muéstrese grande, fiable, confiable, idóneo, más no busque consideración, palmadas en la espalda que en última generan más lástima que admiración. Ellos se la creen y convencen a partir de la inspiración y no de la lástima.

Debía comenzar mi columna de cada jueves con este desahogo. Lo necesitaba porque, coincidencialmente, he conocido en los últimos tres meses a varios emprendedores por medio de conferencias y eventos sobre emprendimiento que utilizan este y otros lenguajes nefastos que no le ayudan a sus ideas y modelos de negocio, sino que más bien, se encargan de minarlos y aniquilarlos,, lentamente.…

Recuerde que usted tiene un activo en construcción: su marca. Este es en últimas, el activo más valioso que tendrá usted y su emprendimiento. La marca tiene dos sinónimos: confianza y certidumbre. Si usted logra generar estas dos sensaciones en sus socios, clientes, aliados, etc., créame que su emprendimiento va por buen camino y será sostenible.

Vamos a repasar entonces algunas palabras, frases y estilos que desfavorecen la marca de un emprendedor. No entraré en carreta, sino que por el contrario, iré directamente a los ejemplos y haré paralelos entre lo que uno ve en el mundo del emprendimiento colombiano y aquello que en definitiva, se puede hacer mejor. Usted, con toda seguridad apreciará la diferencia y si me compra las recomendaciones, corregirá su estilo.

Dibuje hechos en el futuro y tráigalos al presente:

La manera como comunicamos : “Estaremos desarrollando el proyecto hasta septiembre 2020 y lograremos: a,b,c”

La manera como usted logra generar mayor confianza : “En septiembre 2020 habremos finalizado el proyecto con los siguientes logros: a,b,c y posteriormente sucederá: x,y,z”

Comunicar un plan futuro enmaracándolo en un período de tiempo, ayuda a generar la impresión de que su estrategia está siendo puesta en marcha, que la situación está bajo control y que lo que usted prometió, se cumplirá.

Adicionalmente, si contextualiza sus objetivos al hacer mención de los logros alcanzados, los tiempos transcurridos y los pasos a seguir, podrá generar una percepción de conocimiento, dominio del proceso, reconocimiento de los riesgos y con ello, logrará disminuir la incertidumbre de su interlocutor.

Evite las “ías”:

Hay palabras que evidencian sueños e intenciones y no acciones. Tratar es una de ellas. La escucho todo el tiempo cuando trabajo con los emprendedores: “Vamos a tratar de desarrollar una solución…”.. y me pregunto: ¿tratar?, compadre, sigue tratando y cuando lo hayas logrado yo ya habré encontrado quien sea capaz de hacer lo que necesito.

Hay otras palabras que se tiñen de un aire tan gaseoso que lo último que generan es certidumbre y confianza: