Debido a que el cierre de la vía Bogotá - Villavicencio se puede extender por más de 3 meses, y que las dos vías habilitadas para comunicar estas dos regiones- denominadas alternas- resultan peligrosas e incrementan sustancialmente los costos de operación, la Aerocivil tiene sobre la mesa algunas opciones -al menos para atender la creciente necesidad en el transporte de pasajeros.

En diálogo con Dinero, el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar no descarta que se habilite la base aérea de Apiay, ubicada a pocos kilómetros de Villavicencio, como alternativa para el creciente tráfico.

Algunas aerolíneas dicen que no hay suficiente personal de bomberos y controladores en Villavicencio y que el aeropuerto Vanguardia se cierra a las 6 p.m. ¿Qué dice la Aerocivil?

Hemos extendido los horarios de operación en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Se trata de un gran esfuerzo por parte de esta entidad y de los funcionarios. En la actualidad, estamos operando hasta las hora que requieran las aerolíneas. Para nosotros eso implica un reto, pues estamos buscando la manera de fortalecer la planta de bomberos aeronáuticos y los controladores para mantenerlo en el tiempo y no solo con esta emergencia. Una cosa es ampliar los horarios de operación por unos días y otra cosa por varios meses, es por eso que estamos pensando en trasladar personal para reforzar los equipos.

En la actualidad, ¿en qué horarios opera el Vanguardia?

Antes de la emergencia el aeropuerto cerraba a las 6 p.m o 7 p.m. Ahora, hasta la hora que sea necesario. El fin de semana pasado operó hasta las 12 de la noche, todo depende de la programación de las aerolíneas. En este momento hay vuelos Avianca, Easyfly y Satena.

La invitación es a que todas las empresas comerciales en Colombia evalúen esta oportunidad. Aunque todas las aerolíneas lo están viendo, el tema es que operar con equipos más grandes, tipo jet, es algo que se debe revisar con el tema logístico. Allá no hay los equipos para operar ese tipo de aviones.

¿A qué equipos se refiere?

Plantas eléctricas, escaleras y otros servicios para poder operar con ese tipo de aviones.

¿Equipos de aeronavegación como radares?

Con eso no tenemos problemas.

También se habla del tema de la pista. ¿Allí pueden aterrizar jets?

La pista puede presentar algunas limitaciones para el tipo de aviones grandes, pero hay aviones A318 y A319 que podrían operar en Vanguardia y es lo que están analizando algunas aerolíneas.

Más de 3 meses de cierre de la vía ameritaría abrir ese tipo de vuelos...

Lo que pasa es que para una aerolínea comercial, llevar un jet para un vuelo que dura 15 minutos, despegar y aterrIzar (en aviación se conoce como ciclaje) hace muy costosa la operación porque los aviones tienen unas obligaciones de mantenimiento de acuerdo al número de ciclos. Un avión que vuela 15 minutos con aterrizaje y despegue tan frecuente acorta el tiempo disponible antes de ponerlo en mantenimiento, eso hace supremamente costosa la operación.

¿Y la opción de la pista de Apiay?

La Fuerza Aérea ha puesto a disposición de la aviación comercial esa instalación. El tema es que allá no hay infraestructura para atender esos aviones. Allá podría aterrizar un avión jet sin ningún contratiempo, pero no hay cómo atender los pasajeros; no hay filtro de rayos X, seguridad, salas de abordaje, counters y los pasajeros tendrían que llegar en un bus, además, esa es una base militar que tiene seguridad especial.

Se necesitan escaleras, plantas de arranque y otros equipos, no es algo que se da de manera inmediata porque requiere una logística bastante compleja.

Pero la situación lo amerita. ¿El Gobierno está pensando en esas adecuaciones?

Si, lo está pensando, pero siempre y cuando exista el interés comercial (de las aerolíneas). Es necesario ver si a las aerolíneas les da económicamente.

¿Habría recursos para esos equipos y adecuaciones?

No hay nada definido. Lo que pasa es que en una situación de emergencia el Gobierno Nacional no está dejando ninguna opción sin analizar. No descartamos ninguna opción porque lo que hay acá es una instrucción del presidente de la República y la voluntad del sector transporte de presentarle soluciones a una conectividad de una región que está sufriendo muchísimo. Cualquier opción que se ponga sobre la mesa el Gobierno Nacional la estudia muy seriamente y buscamos los mecanismos para viabilizarlo.

Un mecanismo para financiar eso rápido sería la declaración de emergencia económica, como sucedió con el Fenómeno de la ‘Niña’ de 2011...

Ese es un tema que es del resorte del Presidente de la República y que él tendrá que analizar en qué momento es apropiado y si se va a dar.

¿Cuáles son las estadísticas del tráfico en Vanguardia?

Hay una cifra muy diciente: antes de la emergencia había una aerolínea comercial que operaba dos vuelos diarios; en la última semana hubo un promedio de 10 operaciones diarias: 3 de Avianca y entre 6 y 7 de otras aerolíneas. Así mismo, el fin de semana pasado tuvimos cerca de 14 vuelos. Ante esta coyuntura la operación se ha disparado y una de las empresas, Easyfly, está manifestando su interés de operar entre Villavicencio y Medellín. Surgen nuevas rutas también.

También hay quejas por el precio de los pasajes...

El llamado a las personas es para que utilicen este medio de transporte, planifiquen sus vuelos con anticipación, y comparen las distintas opciones en el mercado, que no se queden solo viendo una.

En la medida que planifiquen, podrán encontrar buenos precios. Hay tarifas desde $350 mil ida y regreso.

