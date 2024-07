Las mejores universidades de Colombia 2019

Por tercer año consecutivo, Dinero publica su ranking de las mejores universidades del país, basado en los resultados que obtuvieron sus alumnos en las pruebas de Estado Saber Pro.

Las universidades no se comparan como un todo, sino por sus facultades, pues es evidente que cada institución tiene fortalezas en áreas específicas.

Para hacer el escalafón se toman los 20 grupos de referencia que establece el Icfes, los cuales reúnen varias facultades que forman en temas similares. Así, por ejemplo, el grupo de ciencias naturales y exactas, incluye bacteriología, biología, ecología, estadística, física, matemáticas y química, entre otras.

Se toma el puntaje promedio global que obtiene cada universidad y que se refiere al puntaje medio obtenido por todos los alumnos que presentan el examen. Se tienen en cuenta tanto los resultados de las pruebas generales (que evalúan las mismas habilidades de las Pruebas Saber 11 que se presentan al graduarse del colegio), como los de las pruebas específicas, que miden las competencias claves de cada grupo de referencia.

Para elaborar el ranking, se eliminaron las universidades con 5 o menos alumnos evaluados. Luego se sacó un promedio ponderado, en donde los puntajes de las pruebas generales pesan 40% y los de las específicas 60%.

Las más destacadas

Hay varios rankings de las mejores universidades. Salen publicados con frecuencia y algunos tienen carácter internacional.

Está la clasificación QS, publicada por Quacquarelli Symonds, que califica más de 800 universidades del mundo. En su medición de 2019 sobresalen por Colombia, entre las 25 mejores de América, las universidades de los Andes, Nacional, Externado y Javeriana.

Esta lista incluye variables como reputación entre los académicos y los empleadores, citaciones por facultad e internacionalización. Eso explica, en parte, que en América Latina lidere la Universidad de Buenos Aires, pues las instituciones argentinas forman gran cantidad de extranjeros.

También mide las universidades el ranking de Times Higher Education, que lleva 50 años en el tema y en 2019 lanzó un escalafón que evalúa qué tanto participan las universidades en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible coordinados por la ONU. Así, por ejemplo, en la meta de mejorar la salud y el bienestar, la primera del mundo es la Universidad de Auckland y la mejor de Colombia es la del Norte.

En el objetivo de mejorar la calidad de la educación lidera la Universidad de Gotemburgo y en el país la Tecnológica de Pereira.

Así como hay estadísticas para todos los gustos, igual ocurre con los rankings universitarios. Dinero no ha sido ajeno a este tema, en el convencimiento de que lo que no se mide no mejora.

Esta revista lleva más de 15 años comparando los resultados de los colegios mediante la única variable de sus resultados en las pruebas Saber 11. Esta vez, por tercer año consecutivo, presenta su ranking de las mejores universidades del país, medidas por sus puntajes promedio en las pruebas Saber Pro. Estas son un requisito de grado para los estudiantes y las pueden presentar quienes ya hayan aprobado 75% de su programa académico.

Están todas

Las pruebas Saber no son un mecanismo de medición ideal, pues muchos aspectos de la formación académica quedan por fuera. Pero tienen la ventaja de ser obligatorias, lo que implica que miden todo el universo de instituciones universitarias del país, incluidas las que no aparecen en los escalafones internacionales.

Las Saber Pro abarcan dos tipos de pruebas: las genéricas, que evalúan las mismas habilidades de las Saber 11 (lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés). Estas buscan evaluar la evolución de los estudiantes entre el colegio y la universidad.

Las segundas son las específicas y se refieren a temáticas particulares de cada carrera. Por ejemplo, los estudiantes de economía responden preguntas en análisis económico, formulación, evaluación y gestión de proyectos, así como en gestión financiera.

Por eso, el ranking de Dinero da más peso a los resultados de las pruebas específicas que a los de las genéricas.

El presente escalafón corresponde a los puntajes de las pruebas Saber Pro de 2018, presentadas en octubre del año pasado por 241.399 estudiantes en el país y 2.000 en el exterior.

Cabeza a cabeza

Como en años anteriores, las universidades de Los Andes y Nacional disputan por la mayor cantidad de primeros lugares en los 20 grupos de referencia que establece el Icfes para unir carreras similares.

Los Andes lidera en administración y afines, arquitectura y urbanismo, ciencias naturales y exactas, derecho, economía, e ingeniería. La Nacional, por su parte, lo hace en contaduría, enfermería, humanidades, sicología y salud.

Ocupó el tercer lugar este año la Universidad de Antioquia, que tuvo el primer puesto en dos grupos de referencia: ciencias agropecuarias y educación.

Las profesiones más afines a las temáticas de Dinero (economía, administración, derecho, ingeniería, ciencias exactas y contaduría) reciben un mayor despliegue editorial. Pero en la página web de la revista aparece el listado con los grupos de referencia completos.

Estos rankings no solo valoran el esfuerzo de la institución educativa, sino de sus estudiantes. En efecto, clasifican a las instituciones por el promedio global obtenido por todos sus alumnos que presentaron la prueba. Si bien hay estudiantes brillantes en todas las universidades, en este escalafón sobresalen los que tienen grupos completos de alumnos destacados.

Las comparaciones y los rankings pueden ser odiosos. Pero es un hecho que, para obtener resultados mejores, siempre vale la pena ver cómo lo hacen los demás.