Santos aclara que al mentir los políticos no siempre buscan engañar, a veces también lo hacen en público para que quede registrado en medios de comunicación o en cuentas sociales y así no se comprometen con ciertos asuntos. “Es decir, son mentiras para el registro. Para que después esas declaraciones sirvan como pruebas de que el político no sabían de algún tema”.

En este punto vale la pena aclarar que las mentiras son distintas a las falsas promesas, pues estas últimas se refieren a acciones futuras que el político sabe que no va a poder cumplir (no va a subir impuestos o no va a permitir el fracking). Por el contrario, las mentiras son sobre acciones pasadas. Por ejemplo, cuando un presidente dice no tener conocimiento sobre las acciones de algunos de sus ministros, lo hace para que quede registrado y protegerse a futuro.

Otra diferencia entre mentira común y política radica en que esta no solo busca timar al electorado, sino también generar adhesiones o consensos o separaciones o disensos. Santos pone como ejemplo las frases de Trump con respecto a la construcción del muro en la frontera con México. Que lo diga con frecuencia no implica que lo va a hacer, pero sí indica que tiene una política dura contra los inmigrantes. Sus aliados no esperan necesariamente el muro, pero sí que no muestre permisividad con los inmigrantes.

Las dos clases de mentiras también son diferentes por el daño que producen. Las comunes generan creencias falsas en la persona engañada y esta puede actuar a partir de esas falsas ideas. Las mentiras políticas, por su parte, no solo crean falsedades, sino que dada su sistematicidad generan desconfianza en el político, su partido e incluso en todo el aparato estatal. Con las fake news (noticias falsas) esto se amplifica y la desconfianza llega a los medios de comunicación o a lo que dicen los científicos. “Esto es grave para la democracia y para los hábitos de consumo de información de la gente, pues muchos van a preferir buscar sus noticias entre sus conocidos o en sus redes sociales, que en medios de comunicación. Peor aún, otros preferirán informarse y creerles a influenciadores o estrellas de internet, lo que reproducirá aún más las falsas creencias”, precisa el filósofo.

Justamente las redes sociales permiten que cualquiera pueda producir mentiras o copiar páginas web similares a las de las entidades encargadas de producir cierta información y cuando circulan tantas mentiras, la gente no sabe cómo participar en la democracia.

Santos aclara que las mentiras políticas y la desconfianza que generan pueden aumentar la abstención. Así mismo, pueden llevar a que las personas empiecen a creer que sus líderes políticos son casi líderes religiosos que siempre tienen la razón y la verdad. Otra consecuencia se da cuando la gente pierde el interés de participar con sus opiniones cuando las entidades del Estado les dan la oportunidad de comentar.