Los efectos en la economía no tienen precedentes. En el segundo trimestre del año la actividad se contrajo 15,51%. El desempleo en julio se ubicó en 20,2% , mientras que la Supersociedades y Econcept reportan que la probabilidad de insolvencia promedia el 55% para pequeñas empresas y más de 80% para microempresas, en un escenario de choque extremo de la Covid-19.

Frente al papel de las farmaceúticas en este proceso, está claro que estas empresas no deben ser vistas como fundaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, tampoco se puede permitir que especulen con el precio.

Hoy se sabe que la vacuna llegará, pero no con la disponibilidad ideal. Será un producto escaso y susceptible de mejoras, debido a que las fases de pruebas se aceleraron por el afán. Ponerse la vacuna obedecerá a un análisis estrictamente de riesgo y de reacción en cadena.

El Distrito previó la destinación de más de $200 mil millones para la introducción de la vacuna en Bogotá, así como para adelantar acciones de investigación científica que apoyen y fortalezcan el abordaje de la Covid-19. Los recursos permitirán financiar no sólo la compra, sino la logística alrededor de este tema. La mandataria descartó por ahora acudir a la vacuna rusa o china, pues no han terminado las fases de pruebas.

Vacunas de diferente tecnología, tratamientos con plasma, medicamentos probados en otras patologías y hasta cannabis medicinal hacen parte del arsenal contra el virus. El tema clave será escoger bien, organizarse mejor y mantener las precauciones de bioseguridad que todo mundo conoce, pero no todos acatan.

La conclusión de la Universidad es alentadora, mas no determinante aún. Son necesarias más pruebas y análisis antes de ser suministradas a humanos.

Dinero conoció esta semana otra alternativa interesante que seguramente dará mucho de qué hablar. El Grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia analizó en las últimas semanas un par de muestras de dos compuestos con cannabinoides denominados EX001-27M20 y EX002-27M20 para determinar la actividad antiviral in vitro contra la covid-19.

Pero la vacuna no es la única opción. Según un artículo del médico Bethany L. Marron, publicado por el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, el uso de transfusiones de plasma de personas recuperadas de covid-19 podría ser de gran valor en la actual pandemia, dada la falta de opciones preventivas y terapéuticas específicas. “El uso inmediato de plasma de convalecencia proporciona una pronta disponibilidad de un tratamiento prometedor mientras se evalúan y amplían vacunas y tratamientos específicos”, dijo este médico en su estudio.

Eso no significa que las autoridades de cada país no puedan ejercer el derecho de vigilar y controlar los precios con una perspectiva de rentabilidad social. Los precios de las vacunas varían según el tipo de tecnología y escala de producción. Los gobiernos podrían pagarlas del presupuesto. Sin embargo, el valor en el mercado, según Felipe Reyes, podría estar entre los US$20 y US$80.

El jefe del departamento de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, Felipe Reyes, fue más allá. Explicó que el efecto rebaño se logra cuando la gente se vacuna y no solo cuando la gente se enferma y se recupera.

Este laboratorio desestimó las sobrevaloradas expectativas del efecto rebaño, del que se habla mucho por estos días. “El efecto rebaño no será suficiente para proteger a las personas. La influenza, por ejemplo, mata en el mundo a unas 600.000 personas cada año y se calcula que las enfermedades respiratorias son responsables de la ocupación de 30% de las Unidades de Cuidado Intensivo de Colombia”, explicó Carlos Reyes, director médico de Sanofi Pasteur para Colombia.

“Estamos en la fase 3 del desarrollo de una de las vacunas y esperamos llevar los resultados de esos análisis a la FDA en Estados Unidos en octubre. Una vez obtengamos el go (visto bueno) estaremos listos para distribuir la vacuna casi de manera inmediata”, explicó la líder de asuntos científicos para mercados emergentes de la división de vacunas de Pfizer, Graciela Morales.

En cuanto a las telas usadas en los trajes de protección antifluidos, se sabe que este material suele provenir de Brasil y Perú y que estos países han restringido sus exportaciones para atender la demanda local. El kilo de esta tela pasó de US$2,05 a US$6,10. Algunas compañías como Pat Primo y Arturo Calle han empezado a fabricar una parte de estos insumos, pero resulta insuficiente.

Para el caso de las jeringas la situación es aún más compleja, debido a que se desconoce aún el tamaño de las jeringas para la vacunación. “Por eso no podemos comprar todavía ese material hasta que no tengamos más claridad frente al tema”, aseguró el directivo de Alfa Trading. El precio de estos productos aumentó entre 20% y 25%, y eso que las campañas de vacunación en el mundo no han iniciado.

La escasez y elevados precios han llevado a que este tipo de insumos se conviertan en botín de los asaltantes y piratas de carretera. Alfa Trading ha tenido que contratar escolta desde el puerto de Buenaventura, pues cada contenedor podría valer hasta $1.500 millones.

El problema de fondo es que no hay proveedores locales de este tipo de materiales. En el caso del caucho de los guantes, solo hay unas 50 fábricas en el mundo y de ellas, unas 30 en Malasia. Ninguna representativa opera en América.

Al respecto, la Cepal advirtió en un reciente informe que la región debe reducir su dependencia de productos médicos importados, ya que menos de 4% de ellos provienen de la propia región. Y fortalecer sus capacidades productivas en las industrias farmacéutica y de insumos y aparatos médicos.